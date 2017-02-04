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    Политика

    За пять дней по Авдеевке выпустили более 7,5 тысячи снарядов - СЦКК

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (585)

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    Как заявил представитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима тишины в Донбассе Анатолий Петренко, боеприпасы были выпущены из тяжелого вооружения.
    Ситуация в Авдеевке
    comments.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. За последние пять дней по Авдеевке выпущено более 7,5 тысячи снарядов. Об этом сообщил представитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима тишины в Донбассе Анатолий Петренко.

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    "Более 7,5 тысяч боеприпасов были выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения", — цитирует пресс-служба Минобороны Украины Петренко, который уточнил, что имеется ввиду период за последние пять дней.

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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