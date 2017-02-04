В Авдеевке начался штурм позиций силовиков - штаб АТО

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу вечером начался штурм позиций силовиков в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Читайте также: Украина и НАТО. Альянс говорит – нет, а Порошенко планирует референдум

По данным украинских военных, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, ополченцы нарушили режим тишины.

"Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции.

Ополченцы опровергают информацию об обстреле Авдеевки. "Вооруженные силы Донецкой народной республики, как это уже не раз заявлялось, придерживаются достигнутых договоренностей и не ведут наступательных действий", — заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ДНР.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня.