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    В Авдеевке начался штурм позиций силовиков - штаб АТО

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (583)

    (обновлено: )99833
    Согласно информации силовиков, несмотря на договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, ополченцы нарушили режим тишины.
    Военные в Авдеевке
    МВД Украины

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу вечером начался штурм позиций силовиков в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    По данным украинских военных, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, ополченцы нарушили режим тишины.

    "Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции.

    Ополченцы опровергают информацию об обстреле Авдеевки. "Вооруженные силы Донецкой народной республики, как это уже не раз заявлялось, придерживаются достигнутых договоренностей и не ведут наступательных действий", — заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ДНР.

    Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня.

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