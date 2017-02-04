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    Общество

    Из Авдеевки выехали более 260 человек - ГСЧС

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (581)

    (обновлено: )9
    Согласно информации, услугами мобильных пунктов обогрева с начала их функционирования воспользовались более 9482 человек, из них 4267 пожилых людей и 1300 детей.
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    facebook.com/reutski

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что более 260 человек выехали из Авдеевки, где продолжаются обстрелы.

    Ситуация в Авдеевке
    comments.ua
    Авдеевка в руинах, людей кормят на улице

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    "Всего вывезено 266 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 124 дети", — говорится в сообщении пресс-службы. Также сообщается, что услугами мобильных пунктов обогрева с начала их функционирования воспользовались более 9482 человек, из них 4267 пожилых людей и 1300 детей.

    В свою очередь глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский написал в субботу в Facebook, что на данный момент в Авдеевке в рабочем режиме работают управление государственного казначейства, почта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтрационная станция.

    При этом, по его данным, в пятницу в городе работали две школы, в которых обучаются 228 детей. В понедельник власти при возможности планируют восстановить работу и других школ и детских садов.

    Ранее секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что при проведении ремонта на линиях электропередачи (ЛЭП) под Авдеевкой украинских электриков обстреляли.

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