Повышение пенсионного возраста и другие мифы Кабмина

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Начиная с нового года, чиновники бодро отрапортовали об очередной "реформе" в системе социального обеспечения. В этот раз речь шла о введении с 1 января 2017 года накопительной систем обязательного государственного пенсионного страхования. Начиная с этого момента, все украинцы моложе 35 лет будут получать зарплаты меньше на 2-7%. Не сразу, а постепенно, начиная с 2% и с доведением до 7%, за пять лет.

Но одной инновации показалось мало и, как обычно, на повестке дня Кабмина встало требование МВФ о повышении пенсионного возраста. В частности, министр социальной политики Андрей Рева заявил: "В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго… это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю, по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст. Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда".

Хочется поздравить министра с тем, что он видит "десятки других возможностей" для наполнения бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ), но пока что, по непонятной причине, не реализует своего видения.

Напомню, что после принятия законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно усовершенствования составления и исполнения бюджетов)" №5131 от 15.09.2016, в Бюджетном Кодексе, в пункте 14 появился подпункт 11 следующего содержания: "утверждение бюджетов фондов общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования в течение месяца со дня вступления в силу закона о Государственном бюджете Украины осуществляется Кабинетом Министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета".

Таким образом, правительство легализовало возможность влиять на распределение денег внебюджетных фондов, в том числе фондов социального страхования, которой раньше не было. До 2017 года бюджет ПФУ утверждался правлением ПФУ, и принимался вместе с государственным бюджетом. 18 января 2017 Кабмин утвердил бюджет с такими показателями:

— собственные поступления ПФУ (с учетом остатка в 0,84 млрд грн с 2016 года) — 142,69 млрд грн;

— средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям назначенных по пенсионным программам и дефицита средств ПФУ — 141,31 млрд грн. Из них, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям назначенных по пенсионным программам — 57,05 млрд грн и средства на обеспечение покрытия дефицита бюджета ПФУ — 84,26 млрд грн. Подобное разделение обусловлено тем, что в Украине действуют около 30 различных законов, по которым назначаются пенсии и государство покрывает расходы на выплаты пенсий нардепам, военнослужащим, чиновникам, полицейским, прокурорам, СБУшникам т.д. из бюджета. К расходам самого ПФУ эти расходы относят лишь потому, что ПФУ является распорядителем этих средств. В солидарной системе их нет. Точно так же работает система выплат этим категориям лиц в большинстве стран мира;

— расходы ПФУ — 283,17 млрд грн;

— остаток средств на конец года — 0,84 млрд грн.

Как видно из статистики, никаких "десятков других возможностей", кроме прямой поддержке из госбюджета по наполнению бюджета ПФУ — не заметно. И ни накопительная система, ни повышение пенсионного возраста никак не изменят эту ситуацию и вот почему:

1. Государственная накопительная система может работать только при соблюдении целого ряда условий, а именно: стабильный экономический рост; бездефицитность бюджета ПФУ или 100%-ная гарантия выплат пенсий из госбюджета; размер минимальной пенсии не менее размера прожиточного минимума (не бюджетного показателя, а расчетной величины — сейчас это около 3000 грн в месяц); средней зарплаты на уровне не менее четырех прожиточных минимумов (чтобы накопления имели практический финансовый смысл); низкий уровень инфляции; стабильность банковской и финансово-кредитной систем; развитый фондовый рынок; гарантии свободного движения капиталов; отсутствие ограничений на использование собственный средств; надежный государственный контроль за использованием средств с пенсионных счетов и гарантии неиспользования накопительных счетов для осуществления несвойственных платежей (например, затыкания ими дыр в бюджете).

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2. На данный момент, отчисляя даже по 7% с каждой зарплаты, в идеальных условиях (при сохранении покупательной способности денег), за 35 лет непрерывного накопления застрахованные накопят… примерно на 2,5 года жизни на пенсии без потерь в доходах (сохранении пенсии на уровне зарплаты). Так как сейчас средняя пенсия примерно в три раза меньше средней зарплаты, то накопленное можно растянуть на 7,5 лет, что и неплохо. Но это — в идеале и выполнимо примерно также, как и построение воздушных замков. Напомню, что за 20 лет своего хождения в качестве национальной валюты гривна обесценилась примерно в 15 раз. И девальвация ее продолжается. Следовательно, в лучшем случае, без ускорения девальвации, теряя сейчас по 7% заработка, застрахованные через 35 лет смогут накопить на пару месяцев жизни. Это не имеет ни малейшего экономического смысла. Разве что наследники порадуются неожиданному бонусу, поскольку накопленное можно завещать и оно не исчезнет просто так в случае смерти застрахованного лица.

3. Повышение пенсионного возраста вообще никак не улучшит ситуацию с наполняемостью бюджета ПФУ, так как не обеспечит роста его доходов. Более длительный срок работы приведет лишь к тому, что для молодежи не будет рабочих мест, а общее число плательщиков в ПФУ не увеличиться. Хуже того, граждане предпенсионного возраста готовы работать за меньшие деньги, чем молодежь, а значит уровень средней зарплаты по стране будет ниже, чем если бы они вышли на пенсию вовремя, а их место заняли бы более молодые наемные работники. Да, безработная молодежь либо пополнит ряды криминала, либо станет еще одним грузом на бюджет Фонда социального страхования на случай безработицы, либо уедет из страны. Так что как ни крути, а доходов рост пенсионного возраста не принесет.

4. Что касается возможного роста пенсий вследствие повышения пенсионного возраста и уменьшения числа пенсионеров, то и здесь ничего не выйдет. На данный момент в Украине около 12 млн пенсионеров. Повышение пенсионного возраста на 1 год может снизить это количество (при неизменном уровне смертности) на 300-400 тыс. Следовательно, повышение пенсионного возраста на 3 года снизит число получателей пенсии на 8-10%. При отсутствии дополнительных доходов (см. выше) и фиксации уровня пенсионных выплат это позволит уменьшить расходы ПВФ на эти самые 8-10%. Одна незадача, собственные доходы ПФУ и дотации из госбюджета соотносятся друг с другом как 1 к 1. Так что уменьшение расходов ПФУ на 8-10% позволит сократить на 16-20% дотацию и госбюджета. И все! Никакого увеличения пенсий не будет! Отмечу, что госбюджет в Украине стабильно дефицитный, то есть расходы его, пусть и частично, покрываются за счет печатного станка. Так что, снижение уровня ничем не обеспеченных денег это само по себе — хорошо. Но к росту пенсий не имеет, ни малейшего отношения.

Мифы — развеяны. Впрочем, это не мешает многим в них верить. Ну что же, выйдете на пенсию и в ложности своей веры убедитесь сами. Правда, будет уже поздно что-то менять. Что же касается распространяющих мифы грантоедов и чиновников… ну так они за это деньги получают. Но к вашей пенсии это не имеет ни малейшего отношения.