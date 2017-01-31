Раде предлагают повысить минимальную пенсию почти в 2,5 раза

КИЕВ, 310 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат партии "Оппозиционный блок" Наталия Королевская предлагает Верховной Раде повысить минимальную пенсию в стране почти в 2,5 раза — до 3 тысяч гривен, соответствующий законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, сообщает пресс-служба политсилы.

С начала 2017 года в Украине в два раза увеличили минимальные зарплаты в стране — до 3,2 тысячи гривен.

"Предлагая украинским пенсионерам и получателям социальных выплат прожить на 1,247 тысячи гривен (45,8 доллара), правительство обрекает миллионы людей на голод и нищету. В бюджете есть деньги на увеличение социальных стандартов. Мы предлагаем повысить минимальную пенсию до 3 тысяч гривен уже с 1 марта 2017 года", — цитирует слова Королевской пресс-служба партии.

Она заявила, что ранее ни одно правительство не допускало такого колоссального разрыва между соцстандартами.

"Минимальная пенсия ниже минимальной зарплаты в 2,6 раза – это социальный шок для наименее защищенных граждан. Девяносто процентов из 12 миллионов украинских пенсионеров уже находятся за чертой бедности. Одним из первых решений во время новой парламентской сессии необходимо повысить минимальный прожиточный минимум для нетрудоспособных, к которому привязано большинство социальных выплат, до 3 тысяч гривен", — считает депутат.

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Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.