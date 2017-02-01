Повышение минимальной зарплаты: выгод – мало, рисков – много

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Рост теневой экономики и сокращение официально работающих граждан, сокращение базы налогообложения и угроза сложившейся системе налогов и расходов государства. Все эти последствия – от желания просто и незатейливо закрыть "дыру" Пенсионного фонда за счет работающих украинцев.

Неважно, что к дефициту ПФУ привели системные недочеты исполнительной и законодательной власти, начиная от запрограммированного экономического кризиса и заканчивая нежеланием признавать очевидные ошибки.

С 1 января 2017 года в Украине установлен размер минимальной зарплаты на уровне 3200 гривен. Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают по упрощенной системе налогообложения. По данным сервиса Opendatabot, за три недели декабря 2016 года свои малые предприятия закрыли примерно 130 тысяч человек (всего их 680 тысяч).

По мнению экспертов, украинцам придется стать главным источником наполнения доходной части бюджета. Ведь правительство планирует рост налогов, собираемых с бизнеса и населения. Об этом шла речь на пресс-конференции на тему "Новые налоги и акцизы. Как будет выживать бизнес?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

Кто заплатит за эксперимент?

В условиях сокращения реальной экономики в виде падения промышленного производства основным источником бюджетных поступлений становятся еще работающий бизнес и граждане. Последних государство пытается ободрать два раза: сначала как малый и средний бизнес, а потом и простых обывателей, заставляя платить высокие налоги и искусственно завышая стоимость жизни в виде постоянного роста коммунальных тарифов.

Благая цель повысить социальные стандарты в виде увеличения минимальной зарплаты до 3200 гривен привела не к росту оплаты труда, а к росту налогов, которые самозанятые предприниматели вынуждены платить с 1 января 2017 года. Единый налог и единый социальный взнос, которые для ФЛП рассчитывается из ставки минимальной зарплаты, таким образом вырос более чем в два раза. При этом повышения уровня оплаты труда по тарифным разрядам не произошло, а значит, низкооплачиваемая работа осталась, несмотря на титанические усилия правительства повысить социальные стандарты.

Минимальный прожиточный минимум не был пересмотрен пропорционально повышению минимальной зарплаты, соответственно, без пересмотра остались и пенсии, которые при нынешнем курсе составляют в среднем меньше 50 долларов США.

Повышение налогов для малого бизнеса уже привело к массовому закрытию регистрации ФЛП, которые не показывали экономической деятельности, но с нового года были обязаны платить налоги даже при отсутствии доходов. За три недели декабря 2016 года было закрыто свыше 100 тысяч регистраций, и в январе тенденция не прекратилась. За месяц количество самозанятых ФЛП уменьшилось еще почти на 100 тысяч человек. Сколько еще украинцев решат прекратить предпринимательскую деятельность в новом году?

Баланс сломали gs.fm Эксперт о проверках выплат "минималки" и штрафах для бизнеса

Эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников считает, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен без пропрционального повышения минимального прожиточного минимума сломало один из немногих балансов, который еще оставался в бюджетно-фискальной системе Украины.

"Система, которая сегодня активно разрушается, в свое время появилась как консенсус между экономическими и политическими элитами в премьерство Валерия Пустовойтенко, когда формировалась система сдержек и противовесов. Именно тогда были заложены основы бюджетной системы, которая предусматривала, что государство, играясь с налогами, не может выходить за определенные рамки", – пояснил Олейников.

По его словам, одним из предохранителей было установление единой базы для начисления налогов и социальных выплат – прожиточный минимум, изменяя который государство, с одной стороны, увеличивало минимальную зарплату как базу налогообложения, но автоматом шло увеличение прожитого минимума, который подтягивал и увеличение социальных выплат.

"Работал баланс: получая больше от бизнеса, государство должно было больше отдать из бюджета. Это вынуждало исполнительную власть находить консенсус между желанием получить больше и необходимостью больше отдать", – добавил эксперт.

Теперь у исполнительной власти появится соблазн повысить в случае необходимости еще раз минимальную зарплату, например, до 5000 гривен, чтобы улучшить динамику наполнения Пенсионного фонда Украины. Сработает ли?

Борьба с нелегалами wikipedia Лановой: повышение минималки до 3200 грн уже под большим вопросом

Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен вынуждает бизнес повышать зарплату наемным работникам. Если растет зарплата, значит, растут обороты. А это – рост поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Такой нехитрый расчет, видимо, обосновал предложение Кабмина о повышении миналки, и с ним согласились депутаты.

А что в реальности? К сожалению, все происходит наоборот. Поскольку украинское законодательство – самое декларативное законодательство в мире, его никто не исполняет, а отношения в системе бизнес – государство развивается по "понятиям".

Налоговая "прессует" бизнес, далекий от власти, внимательно сопоставляет отчетность по зарплате и оборотам, чтобы выявить все лазейки оптизимизации налогов и с них получить свой "гешефт", а также выполнить план, спущенный сверху, по штрафным санкциям в отношении "подшефного" бизнеса. Избежать "налета" со стороны налоговых инспекторов может исключительно бизнес, близкий власти или иностранные собственники. Остальным нужно просто знать, куда нести "подарки" и с кем договариваться. Остроты этому противостоянию добавляет постоянное изменение правил путем ежегодного пересмотра налоговых ставок.

В 2016 году был снижен единый социальный взнос, который работодатель уплачивал за наемных работников, и 11% зарплаты вышло из тени, сообщил президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко, и одновременно за год количество официально работающих уменьшилось на 120 тысяч человек. Вот цена снижения налогов и выхода бизнеса из тени.

"Бизнесу невыгодно повышать зарплату, потому что тогда нужно показывать рост оборота, а это — обязательства по НДС", – подчеркнул Охрименко.

Поэтому рост минимальной зарплаты в 2017 году приведет к росту безработицы.

По мнению Охрименко, если бы был установлен мораторий на 10 лет на изменение налогового законодательства, а на Верховную Раду повесить замок, то экономический расцвет просто неизбежен. И наоборот: постоянные изменения условий бизнеса под видом "реформы" усугубляют кризис.

По словам Охрименко, Госстат в 2015 году зафиксировал, что на малый и средний бизнес приходится 62% ВВП, при этом поступления налогов от "упрощенцев" были на уровне 10 миллиардов гривен. Однако, эти данные власти не интересны. Хотя экономика требует прекратить реформы: чем дольше они идут, тем хуже становятся.

Слава проверяющим!

Рост минимальной зарплаты сопровождался и ростом штрафов за использование труда официально незарегистрированных работников. Предполагается, что на мелкие и крупные предприятия придут инспекторы, чтобы проверить, кто там работает официально, а кто – на зарплате "в конверте".

Если исходить из того, что до каждого подразделения налоговой инспекции доводится план по штрафам, то и "нелегалов" тоже начнут ловить с особым тщанием.

По словам Александра Охрименко, согласно запланированным поступлениям от штрафов в госбюджет, в этом году нужно будет собрать порядка 12 миллиардов гривен.

"Не удивляйтесь, такие планы существуют. Что касается проверок, если у предприятия средняя зарплата меньше 3200 гривен, проверка идет обязательно. Но с проверяющим нужно торговаться, они бизнесменов тоже боятся. Но не забывайте проверяющих благодарить, не будьте жадными", – сказал Охрименко.

Он добавил, что сейчас мы увидим интересную ситуацию.

"Придет проверяющий на предприятие, а там работает один директор, а все остальные кофе зашли попить… Но по большому счету, главная функция проверяющего – получить побольше. Все понимают, что побороть теневую экономику путем повышения официльной зарплаты нельзя", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь Евгений Олейников отметил, что за неоформленных работников наказывать действительно нужно, можно лишь спорить в адекватности штрафов.

"Стоит обратить внимание и на то, как расширился перечень проверяющих. Три года назад кричали о сокращении контролирующих органов, а теперь одним росчерком пера превратили все местные органы власти в контролирующие аппараты. Это – самое интересное. Как это будет практически работать и во что это выльется, кажется, более важный вопрос, чем размер штрафа", – подчеркнул Олейников.

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Минимальная зарплата оказалась повышена "на бумаге" и в налоговых ставках. Условия для повышения реальных доходов в виде экономического роста ни правительство, ни Верховная Рада пока не обеспечивают. Скорее, наоборот. Чем же закончится авантюра повышенных налогов для бизнеса с одной стороны и угрозы штрафных санкций – с другой?