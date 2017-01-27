Спасибо Гройсману! Из-за "минималки" в стране дорожает все

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Цены на продукты пошли вверх

По данным Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 10 по 20 января 2017 года более чем на 1% выросли цены хлеб и говядину. Черный хлеб подорожал на 1,5%, или на 0,16 грн, белый хлеб вырос в цене на 1,2% (на 0,13 грн.), говядина — на 1,7% (на 1,54 грн). Кроме того, с начала года выросли цены на макароны — на 1,4% (или на 0,13 грн) до 9,70 грн/кг.

Также с начала года гречка подорожала на 2,7% (или на 0,5 грн) до 29,15 гривен/кг, рис — на 1,3% (или на 0,25 гривен) до 16,55 грн/кг В тот же период зафиксирован рост цен на сахар и на подсолнечное масло. Сахар подорожал на 0,2 грн до 15,0 грн/кг, подсолнечное масло — на 0,34 гривны до 32,45 грн/л.

"Молочные продукты, к сожалению, также продолжают расти в цене. За вторую декаду января цена на молоко подскочила на 3% или на 0,46 грн, на сметану — на 2,6% или на 1,04 грн, на сыр — на 2,4% (на 1,94 грн)", – констатирует генеральный директор Ассоциации Александр Дорошенко.

По его данным, лидерами роста цены стали овощи. Так, по состоянию на 20 января стоимость картошки взлетела на 5,6% или на 0,31 грн, капусты — на 2,8% (на 0,11 грн), моркови — на 2,1% (на 0,09 грн), лука — на 2% (на 0,09 грн).

Кроме хлебобулочных изделий растет в цене и молочка. Закупочная цена на молоко сорта экстра выросла 21 коп с конца декабря и составляет 9,41 грн/л. Только за последнюю неделю цены на молоко высшего и первого сорта увеличились на 9 коп. — до 8,83 грн/л и 8,50 грн/л соответственно. Для сравнения, в конце декабря литр молока высшего сорта стоил 8,63 грн, а первого сорта — 8,23 грн/л.

Эксперты поясняют, что молоко и молочные продукты дорожали из-за девальвации гривны, вследствие чего подорожало дизтопливо и другие составляющие себестоимости. За месяц курс гривны просел на 4,4%, а стоимость дизтоплива выросла на 4,6%. Кроме того, продолжается снижение надоев, в том числе из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота в Украине.

В свою очередь цены на рынках также подстраиваются под конъюнктуру крупных торговых сетей, поэтому после Нового года дорожают продукты и на базарах.

То ли еще будет

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, рост потребительских цен и обесценивание гривны были обусловлены двукратным увеличением, по сравнению со среднемесячными, расходов бюджета в декабре, а также поддержкой ликвидности "ПриватБанка".

Не стоит ожидать, что цены хоть немного притормозят в своем стремлении вверх – с февраля украинцев ждут новые невеселые "новости". Себестоимость продукции растет рекордными темпами, при этом бизнес заставляют повышать еще и минимальную зарплату. Подорожавший газ и электроэнергия для промышленности, кроме продуктов, потянут вверх коммуналку и общественный транспорт (в Киевском метрополитене уже заявили, что в целях экономии будут увеличивать интервал движения поездов). Добавьте сюда стоимость Интернета и мобильной связи. Картина получается и вовсе безрадостной.

"Инфляционный эффект от увеличения минималки до 3200 грн, если и будет, то только начиная с февраля – марта. Но его не стоит преувеличивать, поскольку 3200 не будет выплачиваться всем, а только некоторому количеству занятых в бюджетном секторе. И то, с учетом налогов и единого социального взноса, они получат на руки чуть более 2500 гривен. А вот что касается реального сектора, частных предприятий, особенно малого бизнеса, и особенно депрессивных регионов, то там произойдет не увеличение зарплаты до уровня минимальной, а либо закрытие предприятий, либо полный уход в тень, либо сокращение рабочего дня. Для людей это будет только лишь хуже, потому что увольнение и безработица – это хуже, чем занятость на ту же зарплату в 1,5-2 тысячи, которую сейчас получают в депрессивных районах. Так что не стоит ожидать большого вброса наличных денежных средств для выплаты минимальной зарплаты", - сказал Скаршевский РИА Новости Украина.

По словам эксперта, на рост цен в Украине будет в первую очередь влиять развитие ситуации с "ПриватБанком".

"Именно это может быть каналом поступления большого количества наличных средств на украинский рынок, которые сразу же пойдут на валютный рынок, и на потребительский рынок. Если сценарий по "ПриватБанку" будет положительным, то инфляция может быть 12-14%, если же с банком возникнут проблемы, а также ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура, то тогда инфляция может составлять и порядка 20%", - прогнозирует Скаршевский.

Стоит обратить внимание, что 26 января Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, объясняя это, прежде всего ростом минимальной заработной платы. Январь еще не закончился, а Нацбанк уже пересматривает свои прогнозы в сторону увеличения, хотя о росте минималки было известно уже тогда, когда НБУ делал свои целевые установки. Так что сигнал этот, если не тревожный, так точно далеко не позитивный.

Скажи субсидиям "Прощай"

Пока украинцам удается сводить концы с концами, правда не без помощи государства. По данным официальной статистики, в 2016 году субсидию получают 7,677 млн украинских семей. В Госстате отмечают, что число субсидиантов увеличилось на 42,4% по сравнению с 2015 годом. Львиная часть получающих субсидии оформили скидку с учетом минимальной зарплаты в размере 1600 гривен. Но после окончания отопительного сезона, из-за роста минималки, начисление субсидий будет пересмотрено.

В правительстве не скрывали, что одна из целей повышения зарплат — экономия на субсидиях. "Количество людей, претендующих на субсидии, будет уменьшаться в отопительный сезон 2017/2018 года", — говорил вице-премьер Павел Розенко.

Чтобы семья претендовала на субсидию, размер квартплаты должен превышать 20% от дохода всех членов семьи. Например, если до 2017 года два человека получали минимальную зарплату (2900 грн на двоих), а за квартиру должны были платить 832 грн (средняя "платежка" за двухкомнатную квартиру), то им полагалась субсидия в 653 грн. С увеличением "минималки" считается, что доход такой семьи вырос до 6400 грн, а значит, они не могут претендовать на получении субсидии, и коммуналку придется оплачивать полностью.

Также потеряют субсидии и люди трудоспособного возраста, которые работают без оформления. По решению Кабмина, их доход считается на уровне двух минимальных зарплат — 6400 грн.

Остается констатировать, что истинной целью повышения минимальной зарплаты в Украине было вовсе не улучшение благосостояния ее граждан: цены растут, люди теряют работу и право на помощь от государства.