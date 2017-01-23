К концу года появится Служба финансовых расследований - Гройсман

Егор Штокалов, facebook Как и кем будут укомплектовывать новую финполицию. Мнение эксперта Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины, сообщил УНИАН со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований", – сказал Гройсман в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

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Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.

Однако Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.