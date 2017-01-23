К концу года появится Служба финансовых расследований - Гройсман

УНИАН со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
"В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований", – сказал Гройсман в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".
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Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.
Однако Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.