Подорожание бензина? Не исключено

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

С конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина, но это, по их словам, не предел.

К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 — 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр.

Тем не менее, несмотря на такие тенденции подорожания бензина, стоимость автомобильного газа, наоборот, показывает обратную динамику – он дешевеет. Сейчас его средняя цена на ряде автозаправочных станций 11 гривен 72 копейки.

Как же будет развиваться ситуация с топливом дальше, и стоит ли ждать его подорожания, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Вы разделяете мнение, что стоимость бензина в ближайшие месяцы будет расти?

— Очень сложно сообразить, что явилось причиной таких предсказаний. Иначе, как предсказаниями, я не могу назвать предположения, что бензин в ближайшие дни подорожает до 28 гривен, поскольку никаких оснований для этого в настоящее время нет. Да, действительно, тенденции к подорожанию существуют, да, они обусловлены как ростом цен нефтепродуктов на границе, так и ослаблением гривны. Однако максимальный потенциал для подорожания, который мы видим, который рассчитывается и основан на тех алгоритмах, которые используют все участники рынка, это максимум плюс одна гривна при наиболее неблагоприятных условиях. Причем сейчас средняя цена — 23,60, если идет речь о бензине А-95 по ДСТУ 7687 2015 года.

Вы имеете в виду, плюс одна гривна уже к сегодняшним ценам?

— Плюс одна гривна — это тот возможный потенциал для роста, который может быть реализован, при самых неблагоприятных последствиях, при самом неблагоприятном случае. К нынешним 23,60. То есть ни о каких 28 гривенах речь не идет.

А есть ли такой сценарий, который предусматривает удешевление стоимости топлива?

— Да, такой сценарий есть, и он заключается в реализации наших прогнозов, которые говорят о том, что нынешние цены на нефть являются спекулятивно завышенными. Они базируются на информационных спекуляциях вокруг якобы сокращаемой добычи нефти, хотя такового не происходит и не будет происходить, так как все соглашения, достигнутые 10 декабря и странами ОПЕК, и странами, не входящими в нефтяной картель, означают, скорее, декларации, чем реальные действия сокращения добычи. И достаточно сравнить данные действия с теми, которые предпринимались в 2008 году, когда был предыдущий нефтяной кризис и цены на нефть снизились со 140 до 33 долларов за баррель. Тогда страны ОПЕК, только страны ОПЕК сократили добычу более чем на четыре миллиона баррелей в сутки. Сегодня же принято решение о сокращении и недобычи всего лишь на 0,6 миллиона баррелей в сутки. Плюс еще компании, не входящие в ОПЕК, все это там в сумме на 1,2. То есть ничего такого, скажем так, кардинального по соотношению спроса и предложения на рынке нефти не предпринято, следовательно, цены на нефть должны пойти вниз. И при этом сценарии к лету, вполне возможно, что бензин и подешевеет.

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Почему в течение последних недель мы наблюдаем небольшое подорожание бензина? С чем это связано?

— Подорожание связано с теми причинами, о которых я уже сказал. То есть это подорожание нефтепродуктов на границе, а Украина завозит порядка 80% нефтепродуктов. Раз дорожают нефтепродукты на границе, следовательно, включается второй фактор — это курс, гривна ослабела сейчас, так как топливо на заправках реализуется за гривны, а закупается на границе за доллары и евро, плюс еще и акциз уплачивается в евро, то эти два фактора способствуют как раз росту цен. И мы видим, что бензин чуть-чуть в конце декабря подорожал копеек на 70, если говорить в среднем.

Подорожание бензина на фоне еще большего снижения цены на газ каким-то образом усиливает желание автомобилистов переходить на то, чтобы заправлять свой автомобиль газом? Почему газ дешевеет?

— Там нет прямой связи между стоимостью нефти и стоимостью пропан-бутана. Эти тенденции, которые наблюдаются сейчас, спекулятивные тенденции, которые наблюдаются на рынке нефти, неоднозначно отражаются на рынке сжиженного газа. Этот рынок является закрытым, в нем доминирует несколько компаний, и они руководствуются в первую очередь соображениями прибыльности своей торговли, и не всегда следуют мировым тенденциям. Кроме того, сжиженный газ подешевел всего лишь 40 копеек, и следует вспомнить, что до этого и весь ноябрь, и весь декабрь сжиженный газ дорожал.

Сейчас это просто откат до объективных показателей?

— На мой взгляд, вот те цены, которые сейчас — это около 12 гривен за литр сжиженного нефтяного газа, это достаточно высокие цены, и соотношение между ценами на бензин и сжиженный нефтяной наз, точнее обратное соотношение, до сих пор не вышло на тот оптимальный уровень, который считается таковым в соответствии со словами основных трейдеров — это 50%. Сейчас мы имеем где-то уровень на 51-52% по соотношению между бензином А-95 и пропан-бутаном. И вот если снижение пойдет и далее, то тогда, может быть, можно будет сказать о том, что снова есть основания говорить о необходимости перехода владельцами топливных автомобилей на сжиженный нефтяной газ. Еще одним предусловием переходя является все-таки повышение температуры, поскольку при морозах использование сжиженного нефтяного газа очень затруднено, и автомобилисты предпочитают использовать этот вид топлива в основном в летнее время, в летние месяцы или в то время года, когда температура выше, чем плюс 5 градусов.

Ранее президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук сказал в эфире "ГС", что на сегодняшний день заметно вырос спрос на альтернативное топливо, в частности, на сжиженный газ.