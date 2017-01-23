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    Замглавы НБУ: повышение "минималки" до 3200 грн увеличит инфляцию

    (обновлено: )24020
    Как отметил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, повышение минимальной заработной платы имеет двоякий эффект, однако прогноз по инфляции регулятора остается прежним.
    Замглавы Нацбанка Олег Чурий
    Фото из личного архива Олега Чурия

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Повышение минимальной заработной платы в Украине с начала 2017 года до 3200 гривен увеличит инфляцию, однако позитивно повлияет на рост ВВП, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

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    "Повышение "минималки" имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой — увеличит инфляцию на 1%. Это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике", — цитирует Чурия Liga.net.

    Он уточнил, что даже с повышением "минималки" прогноз по инфляции НБУ остается на уровне 8% плюс-минус 2%.

    Глава Кабмина Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики провести мониторинг ситуации с повышением минимальных зарплат в стране

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