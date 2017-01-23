Замглавы НБУ: повышение "минималки" до 3200 грн увеличит инфляцию

Фото из личного архива Олега Чурия

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Повышение минимальной заработной платы в Украине с начала 2017 года до 3200 гривен увеличит инфляцию, однако позитивно повлияет на рост ВВП, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Повышение "минималки" имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой — увеличит инфляцию на 1%. Это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике", — цитирует Чурия Liga.net.

Он уточнил, что даже с повышением "минималки" прогноз по инфляции НБУ остается на уровне 8% плюс-минус 2%.

Глава Кабмина Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики провести мониторинг ситуации с повышением минимальных зарплат в стране

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