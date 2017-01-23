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    Гройсман: тот, кто давит на предпринимателя - наш классовый враг

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    Премьер-министр призвал местные власти сообщать о случаях давления на бизнес со стороны контролирующих органов. Он добавил, что никогда денежный станок не делал страну успешной.
    Владимир Гройсман на семинаре
    @d_stoliarchuk

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает классовыми врагами тех, кто давит на предпринимателей, которые создают национальный продукт. Об этом он заявил на семинаре, посвященном развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
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    "Я думаю, что вы можете сегодня проанализировать и подтвердить, что иногда находится на уровне города и на уровне района, и на уровне области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, против того, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности. Никогда денежный станок не делал страну успешной. Никогда", — сказал премьер.

    Он призвал местные власти сообщать о случаях давления на бизнес со стороны контролирующих органов.

    "Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, — наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был. Я обращаюсь сегодня к мэрам городов, главам администраций. Коллеги, если на вашей территории есть нерадивый контролер, скажите об этом и не молчите. Я сделаю все, зависящее от себя, чтобы такой руководитель, — налоговой, таможни, Гоструда, полиции, — если это очевидный факт, я сделаю все, чтобы он был смещен с должности", — пообещал премьер.

    Напомним, из-за ЕСВ 10 тыс предпринимателей закрылись в конце декабря. Законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель, в случае отсутствия прибыли, мог не платить единый социальный взнос.

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