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    Печерский суд отклонил иск Тимошенко к Гройсману

    (обновлено: )12510
    Иск Тимошенко касается заявления Гройсмана от 8 июля 2016 года о том, что за дом лидера "Батькивщины" и его отопление каждый месяц налогоплательщики доплачивают одну тысячу долларов США.
    Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман во время заседания Верховной Рады
    Верховная Рада Украины

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева принял решение отклонить иск лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к премьер-министру Владимиру Гройсману. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката юридической фирмы GENTLS Олега Громового.

    Владимир Гройсман о правительстве Юлии Тимошенко. Видео
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    "Есть решение Печерского районного суда Киева, согласно которому судья Литвинова отказала Тимошенко Юлии Владимировне в иске к Гройсману о защите чести и деловой репутации", — сказал Громовой.

    По словам юриста, судебное решение не вступило в силу, и у проигравшей стороны есть время на подачу апелляции. "Есть еще апелляционные инстанции, но пока решение суда не в ее пользу", — добавил адвокат.

    Как отмечается, иск Тимошенко касается заявления Гройсмана от 8 июля 2016 года о том, что за дом лидера "Батькивщины" и его отопление каждый месяц налогоплательщики якобы доплачивают одну тысячу долларов США.

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