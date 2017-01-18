Гройсман уйдет в отпуск в конце недели

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается в короткий отпуск в конце недели, сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook.

Отпуск связан с желанием Гройсмана отметить свой день рождения в семейном кругу.

"С советских времен у нас сложилась плохая традиция, когда в день рождения высокопоставленного чиновника все идут его поздравлять только ради того, чтобы отметиться — "засвидетельствовать свое уважение". Чем выше должность, тем длиннее очередь. Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать", — отметил Столярчук.

По его словам, Гройсман начал собственную традицию брать отпуск на день рождения много лет назад, еще на посту городского головы Винницы.

"Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет в кругу семьи. А с понедельника вернется к исполнению своей повседневной работы", — сообщил пресс-секретарь.

Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице.