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    Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Крещением

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    Глава государства и премьер-министр поздравили украинцев с праздником Крещения Господня. Поздравления они разместили на своей странице в Facebook.
    Купание на Крещение Господне в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили соотечественников с праздником Крещения Господня. Поздравления они разместили на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Крещение в Киеве: где можно окунуться в прорубь

    "Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова", — написал Порошенко.

    Под поздравлением он разместил икону XVI века "Богоявление" из Яворивщины.

    Гройсман, в свою очередь, написал: "Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!"

    В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купаний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.

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