Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Крещением

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили соотечественников с праздником Крещения Господня. Поздравления они разместили на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Крещение в Киеве: где можно окунуться в прорубь

"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова", — написал Порошенко.

Под поздравлением он разместил икону XVI века "Богоявление" из Яворивщины.

Гройсман, в свою очередь, написал: "Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!"

В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купаний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни.