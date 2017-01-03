Экономика
RSS

Из-за ЕСВ 10 тыс предпринимателей закрылись в конце декабря - Богданова

(обновлено: )149
Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" напомнила, что в 2017 году физические лица-предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос, даже если не ведут деятельность.
Ольга Богданова
Деньги.ua

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В январе в Украине вступают в силу новые законы. Некоторые из них отменяют льготы, другие — предусматривают повышение зарплат. В этом году малый бизнес ждет множество нововведений.

Корпоратив на миллион. Налоговая гуляет Новый год. Видео
Канал Nashi Groshi на youtube
Корпоратив на миллион. Налоговая гуляет Новый год

Так, законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель, в случае отсутствия прибыли, мог не платить единый социальный взнос.

Как изменения отразились на предпринимателях, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

"По физическим лицам-предпринимателям, независимо от того, ведут они деятельность или нет, законопроектом 5130 было установлено, что при любых обстоятельствах уплачивается единый социальный взнос, который — в связи с повышением минимальной заработной платы — 22% составляют теперь 704 гривны в месяц. Сумма, конечно, достаточно большая, поэтому предприниматели ринулись закрываться. За последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей, а всего у нас их — порядка 2 миллионов", — отметила эксперт.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Валентин Гладких
Привет, год 2017!
Стрельба нардепа Пашинского
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве