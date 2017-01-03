Из-за ЕСВ 10 тыс предпринимателей закрылись в конце декабря - Богданова

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В январе в Украине вступают в силу новые законы. Некоторые из них отменяют льготы, другие — предусматривают повышение зарплат. В этом году малый бизнес ждет множество нововведений.

Так, законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель, в случае отсутствия прибыли, мог не платить единый социальный взнос.

Как изменения отразились на предпринимателях, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

"По физическим лицам-предпринимателям, независимо от того, ведут они деятельность или нет, законопроектом 5130 было установлено, что при любых обстоятельствах уплачивается единый социальный взнос, который — в связи с повышением минимальной заработной платы — 22% составляют теперь 704 гривны в месяц. Сумма, конечно, достаточно большая, поэтому предприниматели ринулись закрываться. За последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей, а всего у нас их — порядка 2 миллионов", — отметила эксперт.