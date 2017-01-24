Гудок для Гройсмана. Автомобилисты вызывают премьера на разговор

Встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом планировалась на 12:00, однако глава правительства принимает участие в круглом столе.

Возле здания Кабмина находятся авторы законопроекта номер 5567, который требуют принять активисты. Ситуация спокойная, полиция следит за порядком, сообщает "112 Украина".

Спикер управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик призвала водителей учесть митинг в центре столицы при планировании маршрутов.

"Были определенные неудобства для водителей, частично были перекрыты улицы, но в настоящее время еще будут транспортные средства с КПП двигаться в центр, поэтому определенные неудобства могут быть. Поэтому водителей просим учесть эту дорожную обстановку и соответственно выбрать другие маршруты", — заявила Блищик.

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что на въездах в Киев — на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах — находились около 200 человек и несколько десятков автомобилей. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разожгли костер. Машины были припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с чем движение транспорта было затруднено.

Смотрите также: Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

Протесты стартовали в 7:00, как и было анонсировано. Ранее полиция предупреждала о возможном перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.