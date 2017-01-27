Неожиданно. Прогноз инфляции на 2017 год от Скаршевского

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен. Как говорится в сообщении регулятора, рост доходов граждан увеличит спрос и себестоимость продукции.

По ожиданиям Нацбанка, инфляция будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов и вернется к однозначному значению только в четвертом квартале 2017 года.

Этот прогноз Нацбанка в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист Виктор Скаршевский.

По вашему мнению, прогноз НБУ относительно роста инфляции реалистичный? Увеличение уровня инфляции с 8 до 9% — заниженное или нет?

— На мой взгляд, это заниженное значение, но еще не закончился январь, а мы уже видим, что НБУ ухудшает свои прогнозы, которые он сделал буквально несколько недель назад, то есть НБУ чувствует, что что-то в экономике может пойти не так. Кроме того, действия НБУ указывают, что он тоже ожидает еще выше инфляцию, чем те 9,1%, которые сегодня озвучили, потому что он не пересмотрел учетную ставку, которую сохранил на уровне 14%, и как раз для меня учетная ставка 14% — как ориентир инфляции на этот год. То есть, отвечая на ваш вопрос, 8 или уже 9,1% роста цен на этот год – это заниженная цифра.

Какой показатель, по вашему мнению, будет более реалистичным?

— Как я сказал, это будет в пределах 12-14%, тем более, как мы видим, уже начали подниматься также тарифы на холодную воду, с 1 апреля ожидается повышение тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, уже сейчас будут повышены тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, будут повышаться на 20-25% тарифы на ж/д перевозки. Эти все факторы кумулятивно будут действовать на ускорение роста цен, в том числе, потребительских цен. Кроме этого, не стоит забывать, что Украина – импортозависимая страна, 50% ВВП – это импорт, и поэтому надо следить также и за обменным курсом. Чем больше будет девальвация, тем больше будут цены и, возможно, даже превысят эти показатели, которые я назвал – 12-14%.

Насколько повышение минималки раскрутит инфляционные процессы, или для этого есть другие факторы?

— Повышение минималки в некоторой степени, в небольшой степени влияет на рост цен. Больше влияют другие причины. Почему влияет повышение минимальной зарплаты – потому что это не для всех, это, прежде всего, для работников бюджетного сектора: кто получал полторы или две тысячи гривен, будет получать 3200 гривен. Но что касается частного сектора, прежде всего, малого и среднего бизнеса и, прежде всего, в депрессивных районах, то повышение минимальной заработной платы приведет не к увеличению ее выплаты, а к безработице и теневой экономике, потому что у малого и среднего бизнеса, прежде всего в депрессивных районах, просто нет ресурса для выплаты минимальной заработной платы. Там считается полторы-две тысячи гривен как за счастье, что называется. Поэтому воздействие минимальной заработной платы, двукратное ее повышение на рост будет минимальным. А вот повышение тарифов на воду, электроэнергию и т.д., возможно, повышение уже цен на газ, потому что цена на газ для населения уже привязана к обменному курсу согласно меморандуму с МВФ и согласно принятым постановлениям Кабмина, это будет влиять намного больше, чем минимальная зарплата.

НБУ всегда сетует, что на инфляцию очень сильно влияет политическая турбулентность. Действительно ли это так? Не перекладывает ли регулятор ответственность?

— Да, конечно, перекладывает. Политическая турбулентность, прежде всего, в самом НБУ влияет, и в НБУ, и в Минфине, и в правительстве в целом. Тут, что наибольшим образом будет влиять — как будет развиваться ситуация с ПриватБанком. Эта проблема никуда не исчезла. Сейчас она уже не так сильно обговаривается в СМИ, но это мина замедленного действия. В конце прошлого году сначала, конечно, Минфин поработал, выбросил на рынок очень большое количество денег, в два раза были выше расходы бюджета в декабре, чем в среднем по году, и также поспособствовал этому НБУ, который монетизировал 25 миллиардов гривен в облигации внутреннего государственного займа для ПриватБанка. Монетизировал – это означает, что напечатал денег и выбросил это на рынок, и мы сразу же увидели всплеск девальвации с 27 гривен до 29 гривен за доллар. Сейчас немного откатилось, но это временно, до второй половины этого года. А вот остается, так как всего 117 миллиардов гривен ОВГЗ для ПриватБанка, остается еще 88 миллиардов гривен, что гораздо выше уже напечатанных, больше, чем напечатанных 25 миллиардов. Если это будет монетизировано, мы увидим инфляцию не 12-14%, а увидим инфляцию гораздо выше, и доллар мы к концу года увидим не 30 гривен при более-менее нормальных условиях, а, возможно, даже 33-35 гривен за доллар. И этот риск ПриватБанка во многом превышает риск инфляции от повышения минимальной заработной платы.

Ранее экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" заявил, что одним из ключевых факторов замедления инфляции остается бедность населения, которому нечем платить за товары и услуги.