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Эксперт: 20% рост доходов местных бюджетов в 2017 г съест инфляция

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (197)

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Политолог, директор Агентства социальной коммуникации Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что повышенная инфляция коснется тех товаров и услуг, которые закупаются местными бюджетами.
Гривна
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В течение 2017 года можно ожидать роста доходов местных бюджетов на более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В условиях децентрализации доходы на местах увеличатся на 30 млрд гривен. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк во время совещания с президентом в Одесской области. 

Александр Крамаренко
redactor.in.ua
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Обоснован ли оптимизм правительства относительно роста доходов на местах, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог, директор Агентства социальной коммуникации Сергей Белашко.

"Есть еще несколько моментов. Первый момент — эти 20%, они в значительной степени съедаются инфляцией, а повышенная инфляция именно на те виды товаров и услуг, которые закупаются местными бюджетами: тепло, электроэнергия, водоотведение, водополучение, и в сухом остатке остается не так много. Но главная проблема, о которой они говорят, что эти 20% плюс — это средняя температура по больнице", — заявил эксперт.

При этом Белашко подтвердил, что в условиях децентрализации именно на местные власти легла львиная доля расходов на образование, медицину и дороги.

Напомним, рост местных бюджетов по меньшей мере на 25% в этом году прогнозировал ранее и премьер-министр Владимир Гройсман.

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