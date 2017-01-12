Инфляция в Украине в 2017 году. Три фактора, которые на нее повлияют

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Рост инфляции в 2016 году замедлился по сравнению с двумя предыдущими годами. Об этом заявляют в Нацбанке. Этот показатель в 2016 году составлял менее 12,5% процентов.

Фактором роста инфляции в НБУ называют повышение тарифов, из-за чего и подорожали некоторые товары и услуги. А вот продукты питания, как говорят аналитики Национального банка, дорожали меньше, чем в 2015 году. Это связано с высоким урожаем и увеличением на рынке предложения в связи с сокращением торговли с Россией.

Так, цены на овощи борщевого набора даже снизились — на 43% — по сравнению с 2015 годом. Подорожало топливо – почти на 20%.

Уровень инфляции в 2017 году и факторы, которые могут повлиять на него, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Одним из факторов увеличения инфляции в 2016 году в НБУ называют подорожание коммунальных услуг. Это якобы и повлияло на стоимость продуктов питания. Что будет с тарифами и ценами на продовольствие в 2017 году?

— Надо сначала посмотреть, какие факторы все-таки замедлили инфляцию в 2016 году. Если мы их поймем, то тогда можно будет прогнозировать и 2017 год. Три фактора я могу выделить. Первое, почему замедлился рост цен в 2016 году, это низкие доходы населения. То есть у людей просто нет денег для увеличения расходов на потребительские товары. За 2014-2015 годы цены выросли на 80% потребительские, согласно официальной статистике, а зарплаты — всего на 30%. То есть происходит уменьшение реальной зарплаты у людей, поэтому они меньше тратят, поэтому меньше растут цены. И очень большая часть доходов населения уходит как раз на повышенные жилищно-коммунальные тарифы, на оплату этих услуг.

Есть еще две причины, которые вообще никак не зависят ни об НБУ, ни от проводимой экономической политики. Это хорошие погодные условия, которые привели к рекордному урожаю зерновых и производства продовольствия. Плюс, как уже упомянули, это эмбарго России на экспорт продовольственных товаров. Поэтому увеличилось предложение продовольственных товаров внутри Украины, это повлияло на снижение темпов роста цен. И третья причина, которая также не зависит от украинских политиков и экономических деятелей, это временная стабилизация внешнеэкономической конъюнктуры.

Вы согласны с оценкой НБУ, что инфляция в 2017 году будет на уровне 12,5%?

— Мы можем опираться только лишь на официальные данные. Это даже не оценка НБУ, это официальные данные Госкомстата. Да, люди, которые заходят в магазины, которые покупают какие-то определенные товары, видят, что цены выросли не на 12%, а иногда в полтора-два раза. Что касается, например, импортных товаров, то ощущение может быть такое, что 12 % — это заниженная оценка. Реальной оценки, к сожалению, мы не знаем. Там есть много вопросов к методологии, как Госкомстат считает, какие товары он в своем индексе учитывает больше, какие меньше. Мы можем отталкиваться только лишь от официальных данных. Но то, что замедление роста цен произошло, это факт. Это произошло из-за бедности населения и из-за факторов, которые не зависят от от НБУ, Минэкономики, Кабмина и ВР.

То есть независимые от властей факторы могут повлиять на уровень инфляции и в 2017 году?

— Например, если будут плохие погодные условия, будет меньше урожай, это уже будет фактором ускорения инфляции. Сейчас пока ничто не указывает на это, что будет что-то хуже. Но, скорее всего, будет урожай меньше. И это тоже будет влиять на некоторое ускорение. Второе — это внешнеэкономическая конъюнктура. Если посмотреть на фьючерсы по динамике цен на металл, прежде всего на руду, все указывает, что цены будут падать мировые. А это будет означать, что доходы валютные в Украину будут уменьшаться, будет давление на девальвацию гривны, а это, соответственно, будет давить на внутренние цены. Потому что Украина на 50% зависит от импортных товаров и услуг. То есть 50% ВВП — это импортные товары и услуги.

Третий фактор, который только лишь начал действовать в конце прошлого года, это развитие ситуации с ПриватБанком. 116 миллиардов гривен ОВГЗ, есть высокий риск, что эти облигации монетизируются и выйдут на рынок. То есть люди получат свои депозиты и захотят их либо в валюту перевести, либо пойдет на потребительский рынок очень большая сумма денег. Вот, кстати, недавно объявили неплатежеспособным "Platinum Bank". Там ФГВ выплатит около пяти миллиардов гривен, и уже сразу же среагировал валютный рынок, черный валютный рынок на это событие. Это всего-навсего пять миллиардов гривен. А вот что будет со 116 миллиардами, это уже намного более весомо.

А норма про минимальную зарплату в 3200 гривен каким-то образом повлияет на инфляцию?

— Да, частично. Потому что повысятся зарплаты, благодаря повышению минимальной заработной платы. Прежде всего в бюджетном секторе. И то, что в бюджетном секторе повысятся зарплаты, повлияет, но незначительно. А что касается частного сектора, частных предприятий, то они ответят на повышение минимальной зарплаты либо увольнениями, то есть увеличением безработицы, либо закрытием малого, среднего бизнеса, либо переходом в тень с помощью частичной занятости. То есть повлияет, но не так сильно, как пугают некоторые эксперты.

Есть ли какие-то у вас прогнозы, каким будет курс гривны по отношению к доллару?

— Если посмотреть на 2016 год, то получается, что уже коррелируют и темпы инфляции с темпами девальвации. Инфляция в прошлом году — на 12 % цены выросли, и на на 12% произошла девальвация. Если мы исходим из того, что эта зависимость между инфляцией и девальвацией сохранится, то курс будет 30-31 гривен за доллар. Это если будет инфляция 10%. Если внешнеэкономическая конъюнктура ухудшится, как пока на данный момент прогнозируется, то курс может легко дойти до 33-34 гривен, а инфляция может составить 18-20%.

Ранее экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что за 2,5 года Украина так и не продвинулась в вопросе приватизации Одесского припортового завода.

А эксперт в финансовой сфере Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что практически все активы основных базовых рынков обесценились до минимальных показателей, поэтому инвестора для ПриватБанка найти будет крайне сложно.