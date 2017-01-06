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Госстат: инфляция в 2016 году составила 12,4%

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Государственная служба статистики отмечает, что в декабре 2016 года инфляция по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.
Доллары и гривны
Украинское фото

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в 2016 году снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году и достигла минимального значения за последние два года, сообщает Государственная служба статистики.

Гривны на фоне флага Украины
Украинское фото
Без позитива: экономические итоги 2016 года, Украина

Инфляция в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.

Ранее исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что В 2016 году темпы инфляции в Украине замедлились, и по итогам года инфляция ожидается на уровне 12-15%, но ее уровень остается одним из самых высоких в мире.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил ранее, что решение о повышении уровня минимальной зарплаты не приведет к росту инфляции, поскольку оно произойдет за счет детенизации экономики Украины.

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