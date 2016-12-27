Госстат: задолженность по зарплате в ноябре выросла до 2 млрд грн

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Задолженность по заработной плате в Украине в ноябре 2016 года увеличилась на 2,1% по сравнению с октябрем и на 1 декабря составила 2 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что задолженность перед работниками экономически активных предприятий в ноябре увеличилась на 3,1% – до 1,33 млрд грн.

Также, по данным Госстата, основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (74,6%). На работников сферы транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 9,6% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (23%), Донецкой (17,8%) и Харьковской (10,9%) областей.

Напомним, по данным Госстата, количество безработных в Украине растет. Только за ноябрь их стало больше на семь процентов. Без работы за месяц остались почти двадцать две тысячи человек.