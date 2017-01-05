Без позитива: экономические итоги 2016 года, Украина

Денис Гаевский – обозреватель, для РИА Новости Украина

О бедах украинской экономики, идущих рука об руку с ликвидацией социальной сферы, сказано более чем достаточно. Очевидно, что тренд на деиндустриализацию, деинфраструктуризацию, архаизацию, депопуляцию и отказ государства от выполнения социальных функций остается неизменным. Как и на девальвацию гривны и экспоненциальный рост коммунальных тарифов – что касается непосредственно каждого (помимо тех, кто у "кормушки").

Однако власть имущие бодро рапортуют, что в уходящем году достигнута макроэкономическая стабилизация, ВВП году вырос на 1,5%, реальные доходы граждан выросли впервые за три года, а накопленные инвестиции увеличились на $1,2 млрд.

Даже если поверить, что это действительно так, то, сколько лет понадобится для восстановления показателей 2013 года при таких черепашьих темпах, становится вопросом риторическим. Напомним, что в 2013 номинальный ВВП Украины составлял $183 млрд, а по итогам 2016 сей показатель вряд ли превысит $90 млрд.

Если все-таки говорить о позитивных моментах в экономике в 2016, то таковыми стали: рекордный урожай зерновых (64 млн тонн), рост строительного сектора (примерно на 15%), увеличение транзита российского газа (за январь-ноябрь на 22,3%), рост продаж новых автомобилей (за январь-ноябрь на 39%).

Однако, все это несистемные факторы, никоим образом не являющиеся заслугами правительств Яценюка и Гройсмана. Если рассмотреть подробней, то за каждым из достижений скрывается целый ряд "подводных камней".

В частности, рост экспорта зерновых был ограничен инфраструктурными проблемами – недостатком вагонов-зерновозов (при общем "вагонном голоде" "Укрзализныци" в 9 тыс вагонов) и элеваторов. Вместе с тем, перегруженные автомобили-зерновозы нанесли серьезнейший удар по дорожному полотну (прежде всего Причерноморья). Кроме того, рекордный урожай не приводит к уменьшению цен на хлебобулочные изделия внутри страны, а только обогащает класс оффшорных латифундистов.

Говоря о перспективах на 2017 год, то отмена спецрежима НДС для аграриев представляется большой проблемой. Компенсационным механизмом Минагрополитики называет прямые дотации (общий фонд около 4 млрд грн) – однако понятно, что данные трансферты будут направляться исключительно "своим", естественно за "откат".

Рост строительного сектора объясняется уничтожения с подачи Гонтаревой и Ко институтов совместного инвестирования, посему "квадратные метры" стали фактическим единственным инвестиционным инструментом. Надолго ли, учитывая явное превышение предложения над спросом и запредельный уровень тарифов ЖКХ – имеются небеспочвенные сомнения.

Увеличения продаж автомобилей произошел на фоне рекордного падения в 2014 и 2015, потому об устойчивой тенденции говорить пока нельзя. Физические же объемы продаж в 2016 более чем в три раза ниже по сравнению с 2013 – 60 тыс ед. против 196 тыс ед. Что касается украинского автомобилестроения, то Кременчугский автосборочный завод (занимавшейся сборкой бюджетных китайских, корейских, российских авто) в прошлом году признан банкротом, а ЗАЗ практически полностью "декоммунизирован".

"Чистым" позитивом является увеличения прокачки российского "голубого топлива". Но с введением с эксплуатацию обходных газопроводов в 2018-2020 судьба украинской ГТС представляется незавидной. В частности, несколько недель назад "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" отменили тендер размером 4 млрд грн на модернизацию ГТС в связи с ратификацией Анкарой соглашения о строительстве "Турецкого потока". Кстати говоря, это решение болезненно ударит по производителю газоперекачивающих агрегатов, Сумскому НПО им. Фрунзе, и без того деградирующего после разрыва кооперационных связей с РФ.

В определенной степени повезло в этом году Западной Украине, где открылось несколько производств по выпуску комплектующих для автомобилей (низкого передела – электрокабеля, авточехлы) по давальческим схемам с привлечением инвестиций из Японии и Германии – "Fujikura" (Львовская область), "Sumimoto" (Тернопольская область), "Бадер Украина" (Львовщина). Важно понимать, что открытие данных заводов стало возможным только по причине катастрофической девальвации национальной валюты, что уменьшило затраты инвесторов в СКВ на оплату труда до рекордно низких показателей (средняя зарплата составляет $200). Да и открытие этих заводов (где условия труда, к слову, оставляют желать лучшего) едва ли способно компенсировать десятки высокотехнологических предприятий, исчезнувших с промышленной карты Украины при "команде реформаторов" за последние три года. Только во Львовской области окончательно "декоммунизированны" Львовский автобусный завод (ЛАЗ) и "Львовсельмаш". В целом, если ранее в украинской экономика доминировал 3-ий технологический уклад (около 55%), то за период 2014-2016 его удельный вес увеличился примерно до 80%. Наиболее развитые страны мира живут в 5-ом укладе, постепенно переходя к 6-ому.

Несколько поддержал украинскую экономику, не дав окончательно уйти в "крутое пике", рост цен на мировых рынках на железную руду и сталь во II и IV кварталах 2016, но вновь-таки это нельзя записывать в актив власти. К тому же, суммарно экспорт по итогам года в абсолютных цифрах сократится примерно на $2 млрд. В то же время долговое бремя вплотную приближается к 100% от ВВП (с учетом долгов "ПриватБанка", которые "повесили" на государство), а государственные финансы по-прежнему критически зависят от внешних кредитных вливаний.

Говоря о социальной сфере, поводов для оптимизма не просматривается совершенно. Не может же считаться достижением, что тарифы стали "европейскими", а минимум две трети домохозяйств перешли в категорию получателей субсидий. Точнее, не получателей, а оформителей – получателями, в действительности, являются "Нафтогаз", генерирующие компании и местные монополии. Рост же тарифов не коррелирует с вложениями в модернизацию инфраструктуры в сфере энергетики и ЖКХ, потому риск техногенных катастроф вплоть до развала систем жизнеобеспечения продолжает расти.

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В общем, 2016 стал годом топтания на месте. Впрочем, на фоне принятия "людоцентричного" госбюджета-2017 уходящий год может оказаться вполне успешным. В конце концов, наши предки ровно 100 лет назад тоже думали, что 1917 будет куда более удачным, чем 1916…