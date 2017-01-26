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    Гройсман: необходимо создать наблюдательный совет "Укрзализныци"

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    По мнению премьера Владимира Гройсмана, министр инфраструктуры Владимир Омелян должен протянуть руку и примириться с гендиректором "Укрзализныци" Бальчуном.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание независимого наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

    Владимир Шульмейстер
    Владимир Шульмейстер, facebook
    Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" - Шульмейстер

    "Почему 6 месяцев никто не выдвигал претензий руководителю "Укрзализныци" Бальчуну? По моему мнению, все, что сегодня происходит, — это игра в песочнице. Министр инфраструктуры должен протянуть руку и примириться с гендиректором "Укрзализныци", — цитирует УНИАН Гройсмана.

    По словам министра, "Укрзализныця" не должна быть заложником взаимоотношений двух людей: министра инфраструктуры Омеляна и гендиректора предприятия Бальчуна.

    Премьер отметил, что хочет видеть чистые железнодорожные вокзалы, качественные вагоны и сторонник того, чтобы работа "Укрзализныци" стала публичной.

    Решение о переподчинении "Укрзализныци" Кабмину спровоцировало раскол в правительстве. Накануне произошел новый скандал между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныцы" Войцехом Бальчуном. В конфликт в довольно резкой форме вмешался также премьер-министр Владимир Гройсман. Омелян заявил, что не будет подавать в отставку, несмотря на публичный скандал вокруг "Укрзализныци" и назначение госсекретарем в министерство Андрея Галущака, в случае назначения которого министр угрожал покинуть пост.

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