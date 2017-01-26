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    Фотоленты

    Фотоитоги 26 января: депутаты на шпалах, Гройсман и дети, задержание руководителя ОГХК

    (обновлено: )81
    Блокирование поездов в Луганской области
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Премьер Владимир Гройсман в ходе визита в Хмельницкую область посетил многодетную семью
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    Празднование Дня республики в Индии
    Снег в Сахаре
    Ситуация на КПВВ Майорск
    Звезда фильма Ла-ла-лэнд Райан Гослинг в Токио на премьере фильма
    Новое подразделение по борьбе с контрабандой и миграцией создали совместно Украина и Венгрия.
    Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. На на польской части кладбища нарисовано СС Галичина, а на украинской — ОУН-УПА.
    Визит премьера Владимира Гройсмана в Хмельницкую область
    Бывший лидер партии Зеленых, 73-летний экономист на пенсии Александр Ван дер Беллен официально стал девятым президентом Австрии. Церемония инаугурции.
    Блокирование поездов в Луганской области
    Блокирование поездов в Луганской области.
    Facebook Тараса Пастуха
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР.
    Facebook Семена Семенченко
    Премьер Владимир Гройсман в ходе визита в Хмельницкую область посетил многодетную семью
    Премьер Владимир Гройсман в ходе визита в Хмельницкую область посетил многодетную семью.
    УНИАН
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК.
    Пресс-служба НАБУ
    Празднование Дня республики в Индии
    Празднование Дня республики в Индии.
    Money SHARMA / AFP
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре.
    thesun.co.uk
    Ситуация на КПВВ Майорск
    Ситуация на КПВВ "Майорск".
    Фундація.101, facebook
    Звезда фильма Ла-ла-лэнд Райан Гослинг в Токио на премьере фильма
    Звезда фильма "Ла-ла-лэнд" Райан Гослинг в Токио на премьере фильма.
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Новое подразделение по борьбе с контрабандой и миграцией создали совместно Украина и Венгрия.
    Новое подразделение по борьбе с контрабандой и миграцией создали совместно Украина и Венгрия.
    Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
    Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. На на польской части кладбища нарисовано СС Галичина, а на украинской — ОУН-УПА.
    Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. На на польской части кладбища нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.
    REUTERS Gleb Garanich
    Визит премьера Владимира Гройсмана в Хмельницкую область
    Визит премьера Владимира Гройсмана в Хмельницкую область.
    Владимир Гройсман, facebook
    Бывший лидер партии Зеленых, 73-летний экономист на пенсии Александр Ван дер Беллен официально стал девятым президентом Австрии. Церемония инаугурции.
    Бывший лидер партии "Зеленых", 73-летний экономист на пенсии Александр Ван дер Беллен официально стал девятым президентом Австрии. Церемония инаугурции.
    REUTERS Roland Schlager

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    Блокирование поездов в Луганской области.

    Бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

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    Премьер Владимир Гройсман в ходе визита в Хмельницкую область посетил многодетную семью, в которой растут шестеро детей.

    Смотрите также: Вручение подозрения главе ЦИК Охендовскому детективами НАБУ

    Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении и. о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания", сообщает пресс-служба НАБУ.

    Топ-менеджера госкомпании подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

    По версии следствия, подозреваемый, а также задержанные в среду начальник отдела продаж и бывший заместитель директора по коммерческим вопросам причастны к причинению госкомпании более 300 миллионов гривен убытка.

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