Фотоитоги 26 января: депутаты на шпалах, Гройсман и дети, задержание руководителя ОГХК

Бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

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Премьер Владимир Гройсман в ходе визита в Хмельницкую область посетил многодетную семью, в которой растут шестеро детей.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении и. о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания", сообщает пресс-служба НАБУ.

Топ-менеджера госкомпании подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, подозреваемый, а также задержанные в среду начальник отдела продаж и бывший заместитель директора по коммерческим вопросам причастны к причинению госкомпании более 300 миллионов гривен убытка.