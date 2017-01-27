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    Общество

    Рост тарифа на воду связан с повышением минимальной зарплаты – эксперт

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    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (424)

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    Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции ГС рассказал по каким причинам растет тариф на воду.
    Счетчик для холодной и горячей воды
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует в текущем году существенно поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщается на сайте регулятора. В общем, тарифы на водоснабжение и водоотвод разных водоканалов изменятся в пределах от – почти двух процентов до более пятидесяти шести процентов.  Причинами корректировки называют индексацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды.

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    О причинах повышения тарифа на воду рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

    "Вообще есть две причины такие серьезные. Первое — это рост тарифа на электроэнергию для небытовых потребителей. Небытовые потребители — это бизнес и бюджет. Это не население, но это бизнес и бюджет, и в итоге этот рост цен для небытовых потребителей все равно переводится на конечного потребителя, на население. И вот в прошлом году поднимали тарифы большими темпами для бытовых потребителей. Сначала ввели так называемую формулу Роттердам-плюс, и эта формула Роттердам-плюс потянула за собой повышение этих тарифов. И в итоге водоканалы, как небытовые потребители начали получать более дорогую электроэнергию. И когда они начали получать эту дорогую электроэнергию, в них выросли затраты, соответственно, они стали убыточными. И тогда Нацкомиссия поднимает им тарифы на воду. И это уже эффект доходит до конечного потребителя, и мы это все чувствуем. То есть это самый главный фактор, наверное. Второй фактор — это рост минимальной заработной платы, так как около 20% в себестоимости воды — это заработная плата", — отметил эксперт.

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