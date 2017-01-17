Пенсионная реформа: год страхового стажа стоит 8 тысяч гривен - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров обнародовал основные положения пенсионной реформы. Соответствующий законопроект правительство намерено подать на рассмотрение Верховной Рады в марте, а вступить в силу документ должен в июле.

Проект предусматривает уменьшение страхового стажа. Сейчас действует норма, согласно которой тем, кто достигнет пенсионного возраста с 1 января 2021 года, пенсии платить будут только если у них не менее 20 лет страхового стажа и 30 лет общего. Это приведет к тому, что лишь 8% украинцев будут претендовать на пенсии. Поэтому страховой стаж снизят до 15 лет с 1 января 2018 года. Тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

При этом 15 лет страхового стажа можно будет купить. Также вводится норма, согласно которой нельзя будет работать и получать пенсию одновременно.

Также предполагается, что пенсию будет платить не только Пенсионный фонд. В его ведении остаются пенсии по возрасту, а пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца будет выплачивать Фонд социального страхования. Среди тех, кому предусмотрены пенсии за выслугу лет, остаются только военнослужащие. Выслуга остается постоянной — 25 лет. Однако ЕСВ с зарплат должен уплачиваться в двойном размере.

По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет военнослужащие будут получать пенсию из государственного бюджета, после 60 лет — из Пенсионного фонда. Также в планах законодателей предусматривается отмена всех надбавок. Общее количество пенсионеров на сегодня составляет 12,5 миллионов человек.

Изменения в пенсионном законодательстве в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.

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(публикуется на языке оригинала)

Купівля страхового стажу коштуватиме 130 тисяч гривен. Як цю суму вирахували?

— Її вирахували відповідно до внеску щомісячного, на сьогоднішній день ця сума складає 704 гривні щомісячно — якщо ми говоримо про ЄСВ. Відповідно, якщо цю щомісячну суму в 704 гривні помножити на 12, це буде рік, і помножити на 15 років, це вийде приблизно 130 тисяч гривен.

Як на практиці відбуватиметься така купівля?

— На жаль, поки що недоступна інформація. Як ви знаєте, навіть ця новина прибиралась з урядового порталу. Це тільки законодавчі пропозиції.

Проте, на мою думку, це не буде пов’язано з трудовою книжкою. Це буде безпосередньо під час звернення до органів Пенсійного фонду за місцем проживання людини, чи тепер уже, можливо, за будь-яким місцем, і буде певний договір, де здійснюються певні підрахунки і вказуються людині певна сума, відповідно до якої вона може купити цей стаж. Це не обов’язково 15 років може бути, декілька місяців може людині не вистачати і так далі.

Якщо один рік, то ділимо на 15?

— Так, ділимо на 15. Тобто приблизно вісім з половиною тисяч гривен буде виходити один рік. Це станом на сьогодні, нагадую, тому що на сьогодні заявлений такий розмір мінімальної заробітної плати.

Де гарантія, що ця сума не буде переглянута? ЄСВ може зрости?

— Може. Справа в тому, що на сьогоднішній день невідомо, до чого це прив’язано. Може бути переглянутий і сам розмір мінімальної заробітної плати, може бути переглянутий і розмір ЄСВ, а також частка ця. Тобто може бути по-різному, але на сьогоднішній день, відповідно до заявленої дати 1 січня 2018 року, ця сума буде становити приблизно 130 тисяч гривен для 15 років.

Чи не буде людина ошукана при виході на пенсію, якщо зміниться закон і про проплачені кошти забудуть?

— Немає закон зворотної дії в часі. Навіть коли ми говоримо, що скасували спеціальні пенсії кілька років тому, то насправді вони скасовані тільки для нарахування. Тобто ті люди, які на момент реформи отримували їх, вони і далі продовжують їх отримувати.

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Тобто реформа може змінити свої умови через два роки, але ті люди, які завдяки цій реформі вийшли на пенсію, для них нічого не зміниться.

Тих, хто зараз отримує надбавки, ця реформа не стосуватиметься?

— Так. Вона тільки може помінятись в частині про те, що працюючі пенсіонери не будуть отримувати пенсію, тобто в даному випадку ця норма буде їх стосуватись. Проте умов, які стосуються безпосередньо нарахування пенсії, коли людина виходить на пенсію, будуть стосуватись тільки тих людей, які ще не є пенсіонерами, але в найближчому майбутньому збираються такими стати.

Згідно зі змінами, пенсії платитиме не тільки Пенсійний фонд, щодо інвалідності та через втрату годувальника виплачуватиме Фонд соцстрахування. В цьому є переваги?

— В цьому є переваги, тому що в нас на сьогоднішній день встановлена система загальнодержавного пенсійного забезпечення, страховий принцип. Відповідно до цього страхового принципу, ще міністр фінансів Яресько ставила це питання, ці виплати по інвалідності чи за вислугу років не мають страхового випадку, тобто пенсії за віком повинні виплачуватись Пенсійним фондом, всі інші вважаються невласними видатками Пенсійного фонду.

Тому вони мали б виплачуватись від самого початку за кошти інших джерел, тих же фондів чи державного бюджету, тобто не пов’язані з видатками Пенсійного фонду, де мають виплачуватись переважно пенсії за віком.

Ранее эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.

А эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире "ГС" разъяснила, каким образом страховой стаж будет влиять на пенсионный возраст и сумму пенсионного обеспечения.