Печальный рекорд. Как выросла "дыра" Пенсионного фонда

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду, 18 января, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен (около 10,2 миллиарда долларов) и с дефицитом около 142 миллиардов гривен.

"В общем бюджет Пенсионного фонда у нас вырос в сравнении с 2016 годом, был 257 миллиардов, до 284 миллиардов (в 2017 году – ред). При этом объем дотаций, который мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается со 145 миллиардов до 141,5 миллиарда", – заявил министр соцполитики Александр Рева.

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В 2017 году "дырку" в Фонде планируют сократить до 141 млрд грн за счет перераспределения единого социального взноса (ЕСВ), повышения минимальной зарплаты и обязательного налогообложения даже тех, кто декларируют "нулевые доходы".

Кроме того, пенсию планируют поднять в несколько этапов, и помимо традиционной индексации украинцев также ждет "осовременивание".

В то же время, как отмечают эксперты, нынешний дефицит – это результат многолетнего накопления колоссальных проблем в солидарной пенсионной системе, которые в конце привели к ее разбалансировке.

Накопленный годами

Еще в начале 1990-х годов Пенсионный фонд Украины сводился с профицитом. Затем соотношение числа работающих, делающих пенсионные взносы, и пенсионеров, получающих пенсии за счет этих взносов, стало все больше расходиться. На это повлияло и то, что значительная часть бизнеса в то время ушла в тень, перестав в принципе делать взносы в Пенсионный фонд.

Всего за два года, с 1991-го по 1993-й, соотношение зарплат к ВВП в Украине сократилось с 45 до 23%. Это ускорило и усугубило негативные демографические и экономические тенденции.

Как итог, в 1993 году дефицит Пенсионного фонда, измеряемый по методологии Всемирного банка, составил 1% ВВП, а в 1996 году – 2,6% ВВП.

Пенсионные расходы Украины к 2000 году составляли уже 8% от ВВП.

В качестве выхода из сложившейся ситуации тогдашним президентом Леонидом Кучмой был взят курс на создание обязательной государственной и частной накопительных пенсионных систем. В 1998 году Кабмином был подан в Раду первый проект Закона "Об обязательном государственном пенсионном страховании". Однако несколько раз проект закона отклонялся комитетами, не регистрировался в сессионном зале ВР или не получал необходимого количества голосов. Итоговый документ был принят лишь через пять лет после подачи его первой версии.

В то же время дефицит Пенсионного фонда с 2009 года неуклонно рост. Если в 2009 году дефицит ПФУ составлял 19 млрд. грн, то уже к 2011 году – 30,1 млрд грн.

В июле 2011 года парламентом был принят закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы". Целью реформы было сокращение дефицита Пенсионного фонда. В рамках реформы повышался пенсионный возраст: для женщин – с 55 до 60 лет, для мужчин-госслужащих – с 60 до 62 лет. Также увеличивался страховой стаж на десять лет: до 30 лет для женщин и до 35 лет для мужчин. При этом максимальный размер пенсий ограничивался 10-ю прожиточными минимумами.

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Ожидалось, что экономия для Пенсионного фонда составит более 800 млн грн в год. Однако реформа не оправдала себя и в итоге имела больше недостатков. Среди них можно выделить то, что работающим пенсионерам уменьшили пенсии, а реальный дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2012 году, напротив, увеличился, составив около 27 млрд грн.

К 2015 году Украина пришла с фактическим дефицитом Пенсионного фонда в 81 млрд грн. По данным Минфина, общие расходы на пенсионную систему в 2015 году составляли 13,7%.

А в 2016 году, после снижении ставки Единого соцвзноса с 41% до 22%, дефицит Фонда достиг отметки в 140 млрд гривен.