Эксперт: пенсионеры подадут декларации, чтобы объяснить, за что живут внуки

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Правительство собирается контролировать украинцев и следить за их доходами и расходами. В "среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года" планируется разработать проект закона о всеобщем декларировании. Речь идет о давней идее "нулевого декларирования", которое действует с прошлого года для чиновников высокого ранга.

Теперь его хотят сделать обязательным для всех украинцев, которые получают зарплаты, пенсии, стипендии, гонорары, доход от бизнеса и прочее.

Должны ли будут пенсионеры подавать электронные декларации, в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Если они получают доходы. Действительно, декларации подают абсолютно все. На практике, пенсионеры будут наиболее активно подавать декларации, чтобы объяснить потом, за какие деньги их внуки что-то покупают. Потому что вы понимаете, что там может быть вариант, когда пенсионер подает декларацию, а потом внук, когда покупает какую-то вещь, он указывает, что деньги ему дали бабушка или дедушка. Это тоже возможный вариант", — заявил Охрименко.

Ранее сообщалось, что в Украине по последним данным зарегистрированы около 800 тыс. физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не осуществляют предпринимательской деятельности.