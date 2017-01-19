Слышите эхо по всей стране? Эксперты о дыре в Пенсионном фонде

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год с дефицитом почти 142 млрд гривен. Объем дотации из государственного бюджета в Пенсионный фонд снижается со 145 млрд до 141,5 млрд гривен. Общий бюджет Пенсионного фонда составляет 284 млрд гривен.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева уверен, что Пенсионный фонд в этом году дополнительно получит более 30 млрд грн.

"Мы увеличиваем доходы Пенсионного фонда за счет единого социального взноса, по которому мы имели 112 млрд грн в 2016 году, сейчас — 142,5 млрд грн. То есть более чем на 30 млрд грн увеличение. Это как раз меры, связанные с увеличением фонда оплаты труда, повышением минимальной заработной платы", — сказал Рева.

С 1 января 2017 года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

По словам Ревы, правительство намерено сокращать роль государства в финансировании Пенсионного фонда по мере уменьшения его дефицита.

"Это естественный путь, по которому мы работаем над уменьшением дефицита Пенсионного фонда", — подчеркнул министр.

Планы и реальность

Как считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, планы правительства могут и не воплотиться в жизнь.

"Считается, что за счет увеличения минимальных зарплат увеличатся и поступления в бюджет Пенсионного фонда, и по этой причине запланировали меньше дотаций из госбюджета, чем в прошлом году. В правительстве посчитали, что в результате их реформ, это должно сработать. Но, посмотрим. Что делать с дефицитом Пенсионного фонда толком никто не знает, потому что проблема довольно большая, можно поспорить, подискутировать, но какого-то чуда не ожидается. Не забывайте, что планы и реальность — это разные плоскости. Если поступлений будет меньше, дефицит бюджета будут покрывать, как обычно, за счет эмиссии", — считает Охрименко.

Хождение по кругу

Как отметил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, в Украине сложилась достаточно сложная ситуация с Пенсионным фондом — госбюджете на 2017-й год заложен дефицит ПФ в размере около 6% ВВП.

"Это колоссальный показатель, который не могут себе позволить даже большинство успешных стран. Причина возникновения такого дефицита связана с тем, что в Украине крайне плохое соотношение количества работающих на количество пенсионеров: по состоянию на 2016-й год 10 работающих украинцев содержали 12 пенсионеров и это при критической точке в 10 работающих на 8 пенсионеров. То есть, в Украине критическая точка превышена уже в 1,5 раза", — сказал Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению экономиста, драматизм ситуации состоит в том, что, увеличив сегодня возраст выхода на пенсию без перезапуска экономики, через 2-3 года придется снова вернуться к этому вопросу и снова поднимать планку пенсионного возраста.

Читайте также: Верх цинизма. Депутаты и их зарплаты

"И так до бесконечности. Украина попала в петлю так называемого "цикличного кризиса". Выход из этого кризиса один — обеспечивать экономический рост выше 5% в год, а значит, проводить структурные реформы, привлекать инвестиции и, насколько это возможно, остановить военные действия на Донбассе. В противном случае, эта проблема с пенсионной системой будет возникать регулярно", — подытожил экономист.