наверх
19.01.201716:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Слышите эхо по всей стране? Эксперты о дыре в Пенсионном фонде

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (259)

    49370
    По мнению экономистов, снизить дефицит Пенсионного фонда Украины возможно лишь обеспечив рост экономики не менее 5% в год, иначе пенсионный возраст украинцам можно повышать до бесконечности.
    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год с дефицитом почти 142 млрд гривен. Объем дотации из государственного бюджета в Пенсионный фонд снижается со 145 млрд до 141,5 млрд гривен. Общий бюджет Пенсионного фонда составляет 284 млрд гривен.

    Марианна Онуфрик
    Голос Столицы
    Пенсионная реформа: год страхового стажа стоит 8 тысяч гривен - эксперт

    Министр социальной политики Украины Андрей Рева уверен, что Пенсионный фонд в этом году дополнительно получит более 30 млрд грн.

    "Мы увеличиваем доходы Пенсионного фонда за счет единого социального взноса, по которому мы имели 112 млрд грн в 2016 году, сейчас — 142,5 млрд грн. То есть более чем на 30 млрд грн увеличение. Это как раз меры, связанные с увеличением фонда оплаты труда, повышением минимальной заработной платы", — сказал Рева.

    С 1 января 2017 года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

    По словам Ревы, правительство намерено сокращать роль государства в финансировании Пенсионного фонда по мере уменьшения его дефицита.

    "Это естественный путь, по которому мы работаем над уменьшением дефицита Пенсионного фонда", — подчеркнул министр.

    Планы и реальность

    Как считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, планы правительства могут и не воплотиться в жизнь.

    "Считается, что за счет увеличения минимальных зарплат увеличатся и поступления в бюджет Пенсионного фонда, и по этой причине запланировали меньше дотаций из госбюджета, чем в прошлом году. В правительстве посчитали, что в результате их реформ, это должно сработать. Но, посмотрим. Что делать с дефицитом Пенсионного фонда толком никто не знает, потому что проблема довольно большая, можно поспорить, подискутировать, но какого-то чуда не ожидается. Не забывайте, что планы и реальность — это разные плоскости. Если поступлений будет меньше, дефицит бюджета будут покрывать, как обычно, за счет эмиссии", — считает Охрименко.

    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    REUTERS Gleb Garanich
    Пенсионеры - ничто, МВФ - все! Ударим реформами по пенсиям

    Хождение по кругу

    Как отметил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, в Украине сложилась достаточно сложная ситуация с Пенсионным фондом — госбюджете на 2017-й год заложен дефицит ПФ в размере около 6% ВВП.

    "Это колоссальный показатель, который не могут себе позволить даже большинство успешных стран. Причина возникновения такого дефицита связана с тем, что в Украине крайне плохое соотношение количества работающих на количество пенсионеров: по состоянию на 2016-й год 10 работающих украинцев содержали 12 пенсионеров и это при критической точке в 10 работающих на 8 пенсионеров. То есть, в Украине критическая точка превышена уже в 1,5 раза", — сказал Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

    По мнению экономиста, драматизм ситуации состоит в том, что, увеличив сегодня возраст выхода на пенсию без перезапуска экономики, через 2-3 года придется снова вернуться к этому вопросу и снова поднимать планку пенсионного возраста.

    Читайте также: Верх цинизма. Депутаты и их зарплаты

    "И так до бесконечности. Украина попала в петлю так называемого "цикличного кризиса". Выход из этого кризиса один — обеспечивать экономический рост выше 5% в год, а значит, проводить структурные реформы, привлекать инвестиции и, насколько это возможно, остановить военные действия на Донбассе. В противном случае, эта проблема с пенсионной системой будет возникать регулярно", — подытожил экономист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Еврокомиссар Йоханнес Хан. Архивное фото
    Смена власти в США
    Валерий Гончарук
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко