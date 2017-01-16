Пенсионеры - ничто, МВФ все! Ударим реформами по пенсиям

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине грядет очередная реформа, на этот раз пенсионная. Правительство намерено подать соответствующий законопроект в парламент уже в марте.

В рамках реформы предлагается сделать источником для выплаты пенсий по инвалидности не Пенсионный фонд, как в настоящее время, а Фонд социального страхования. Также произойдут изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет — в ней останутся только военнослужащие, а их взносы будут увеличены в два раза. Помимо этого, данный законопроект предусматривает отмену всех льгот.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева уверен, что если предложенная правительством схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году.

"Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий. Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побуждать украинцев отказаться от привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его руках", — сказал Рева во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, очерчивая контуры будущей реформы.

По словам министра, основная проблема Пенсионного фонда Украины — "большая финансовая бездна, которую необходимо закрывать, чтобы можно было уже в скором будущем всем нуждающимся платить хотя бы минимальные пенсии". На 2017 год дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 142 млрд грн, в 2016-ом — она была в размере 145 млрд грн.

Базовые положения пенсионной реформы

В числе основных предложенных составляющих пенсионной реформы министр назвал уменьшение страхового стажа. Раньше предлагалось на момент выхода на пенсию (за время "ч" было взято 1 января 2021 года), чтобы потенциальный пенсионер на указанную дату имел не менее 20 лет страхового стажа, при этом общего — 30 лет. Но в этом случае, по словам министра, только 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить эту страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

Этот срок предоставлен, чтобы все молодые украинцы начали платить взносы, а старшие — упорядочивать свою страховую пенсионную картину с единым социальным взносом.

По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории. Первая — пенсии по возрасту. Этой категории граждан при определенных условиях пенсии будет платить Пенсионный фонд.

Гражданам будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа. К тем, кто воспользуется покупкой, министр относит работающих за рубежом. Сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц. Андрей Рева прогнозирует, что таких "покупателей" может быть немного: около полутора тысяч человек.

Не исключено, что будет законодательно прописано, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: пенсионер будет получать либо пенсию, либо зарплату.

Второй вид пенсий — по инвалидности. Источником выплат этой категории граждан будет не Пенсионный фонд, а Фонд социального страхования. Он сейчас на последней стадии формирования и начнет работать уже с апреля этого года. В то же время готовятся документы для передачи органов медико-социальной экспертизы под управление Министерства социальной политики. Вместе с тем руководитель министерства настаивает на необходимости ревизии, поскольку в этой области есть немало злоупотреблений и не все официально признанные инвалидами на самом деле таковыми являются. Особенно много вопросов, по словам Ревы, есть к 3-й группе инвалидности.

Из Фонда социального страхования будут финансировать и пенсии по потере кормильца.

В четвертой категории пенсий — по выслуге лет — остаются только военнослужащие. Выслуга остается постоянной — 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере. Обусловлено это тем, по словам министра, что у военнослужащих всех категорий достаточно высокий риск получить травмы, увечья. Кроме того, ЕСВ будет платиться меньшее количество лет. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета. После 60-ти — из Пенсионного фонда.

Также в планах правительства — отмена всех надбавок.

Непрофессиональный подход

У эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко инициативы Министерства социальной политики вызывают множество вопросов.

"В Украине существует 28 законов, по которым выплачивается пенсия. Либо эта ситуация унифицируется, либо нет. Что значит сокращение числа льготников? Это совершенно непонятная ситуация. Мало того, во всем мире существуют категории граждан, которые получают пенсию в особом режиме. В основном это госслужащие, военные и представители силовых структур, потому что во всем цивилизованном мире этим гражданам запрещено занимать коммерческой деятельностью, поэтому у них есть определенное ограничение по размеру дохода, и определенные бонусы в виде повышенных пенсий им гарантирует государство, в том числе как часть социального пакета", — сказал Гаврилечко РИА Новости Украина.

Что касается предложения "покупать стаж", эксперт напомнил, что в Украине с 2003 года действует базовый закон об обязательном государственном пенсионном страховании, которым предусмотрена возможность самостоятельно за себя вносить отчисления в Пенсионный фонд.

"Эта норма действует уже 14 лет — какие реформы? Никакого реформаторства здесь нет. Но если посмотреть не инициативу «давайте они нам что-то заплатят за 15 лет», то возникает резонный вопрос: а какой смысл платить что-то за 15 лет, если большая часть украинских пенсионеров получает пенсию плюс-минус минимальная? А может лучше себе семь с половиной лет платить минимальную пенсию самостоятельно? Вообще, кто-то уверен, что он проживет на пенсии вот эти семь с половиной лет? Поэтому экономически это не имеет ни малейшего смысла, и данная инициатива, поскольку она уже существует в действующем законодательстве, говорит лишь о том, что граждане, которые готовили этот законопроект, вообще ничего не соображают в том, что они делали", — считает Гаврилечко.

В угоду МВФ

Министр социальной политики рассчитывает, что Верховная Рада примет закон в первом чтении и вступит в силу уже в июле текущего года.

Дата подачи документа в парламент не случайна. В прессу попала последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который предусматривает 12 структурных маяков, в том числе семь — новых.

Что касается пенсионной реформы, то в новой версии установлен срок принятия закона о пенсионной реформе — конец марта 2017 года. Согласно действующему меморандуму, закон должны были принять до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.

Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет — в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

Однако в Кабмине уверяют, что повышения пенсионного возраста не будет.

"У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами. И я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", — заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью одному из украинских телеканалов.

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Без роста экономики ничего не сработает

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что данная пенсионная реформа не покроет дефицит Пенсионного фонда.

"Дефицит Пенсионного фонда можно закрыть только одним методом — ростом экономики Украины. Ни повышение пенсионного возраста, ни увеличение налогов, ни механическое "бизнес должен больше заплатить" не работает. Несомненно, дефицит нужно и можно устранять, но только по мере роста экономики: растет экономика, растет бизнес, растут доходы, тогда действительно повышается заработная плата, повышаются налоговые платежи, и это логично, а не просто механически "давайте мы поднимем, отдадим и переделим". Все реформы и МВФ, и Кабмина сводятся к одному — они никогда реально не оценивают ситуацию в экономике Украины. Они дают какую-то абстрактную модель экономики и говорят: "Вот это должно сработать, но мы не знаем, почему". Так что и в этом случает ничего не сработает, и дефицит Пенсионного фонда покрыт не будет", — сказал Охрименко РИА Новости Украина.