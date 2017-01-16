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    Политика

    Рева предложил продавать годы стажа для пенсии за 130 тыс грн - СМИ

    (обновлено: )29501
    Сообщается, что министр социальной политики Украины Андрей Рева предложил "купить" 15 лет трудового стажа за 130 тысяч гривен. Вместе с тем, данной новости нет на сайтах Минсоца и Кабмина, однако ее можно найти в кэше.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Украине можно будет "купить" недостающие для получения пенсии годы страхового стажа, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время разговора с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, передает издание "Вести".

    "Будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министерство относит тех, кто работает за рубежом. Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: по 704 гривны за каждый месяц умножается на 15 лет", — сказал Рева.

    Сообщается, что источником данной новости была пресс-служба Министерства социальной политики, однако ссылка на новость на сайте ведомства ведет на страницу, которая была удалена. "Позднее эту же новость дал Укринформ, ссылаясь на сообщение Урядового портала. Однако там возникла та же проблема: "Вказаний вами документ відсутній на порталі", — уточняют "Вести".

    Вместе с тем новость сохранилась в кэше.

    Скриншот кэша

    Ранее вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Украина не брала на себя обязательств по повышению пенсионного возраста.

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