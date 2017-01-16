Пенсионная реформа предполагает выход ПФ на бездефицитность к 2024 году - Рева

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Реализация пенсионной реформы в Украине предполагает выход на бездефицитность Пенсионного фонда к 2024 году, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в беседе с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше.

Среди основных предлагаемых составляющих пенсионной реформы министр назвал уменьшение страхового стажа и отмену всех надбавок. "Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий", — приводятся слова Ревы на правительственном портале.

Министр отметил, что законопроект о пенсионной реформе планируется подать на рассмотрение Верховной Рады в марте и он может вступить в силу в июле текущего года.

"Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его собственных руках", — отметил глава Минсоцполитики.

Согласно сообщению на правительственном портале, дотации Пенсионному фонду из госбюджета в 2017 году составят 142 миллиарда гривен (более 5,1 миллиарда долларов по текущему курсу) против 145 миллиардов гривен в 2016 году (более 5,2 миллиарда долларов по текущему курсу).

В ходе встречи Ваше и Рева коснулись также темы уточнения параметров, на которых базируется система субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения. В этом сегменте также будут некоторые изменения, но окончательные данные будут выведены в апреле, после окончания отопительного сезона.

На данный момент действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет. Ранее ряд СМИ, а также некоторые депутаты парламента утверждали, что МВФ ставит одним из условий для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи проведение пенсионной реформы, которая в том числе должна включать в себя повышение пенсионного возраста.