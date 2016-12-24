Розенко: ограничений пенсионных программ и выплат в Украине не будет

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко уверяет, что правительство не пойдет на ограничение пенсионных программ и выплат. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

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Розенко назвал свое видение решения проблем в указанной сфере.

"Если мы говорим о том, что мы хотим делать пенсионную реформу, то пенсионная реформа – это в первую очередь увеличение доходов Пенсионного фонда… и уменьшать расходы уже некуда, ограничивать пенсионные программы, пенсии простым людям – это путь в никуда, это нынешнее правительство и власть не дойдет (до этого — Ред.). Можно говорить о новых моделях и формулах в солидарной системе, но путь выхода из кризиса – это работающая легально экономика, легализация заработных плат, все должны понимать, что это мы платим, работающее поколение, пенсии своим родителям", — отметил вице-премьер.

Ранее координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак заявил, что в Пенсионном фонде на сегодня мы имеем дефицит примерно 150 млрд гривен в год.