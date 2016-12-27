График выплаты январских пенсий

Правительство Украины приняло постановление, которым предусмотрена частичная выплата пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года.

В случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря. Если начисление пенсии происходит через почтовые отделения с 4 по 10 января включительно, пенсии будут финансироваться с 27 декабря.

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Пенсионерам, которые не смогут получить средства до конца месяца, их выплатят с 5 января 2017 года.

Для пенсионеров, которые получают деньги с 16 по 25 января через банки и с 11 по 25 января через почтовые отделения, выплаты будут совершаться в обычном режиме в установленные сроки.