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    МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста - Рева

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (209)

    (обновлено: )6201
    По словам главы Минсоцполитики, правительство считает, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит в Пенсионный фонд, однако МВФ предлагает повысить в Украине пенсионный возраст.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении в Украине пенсионного возраста, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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    Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине

    "Над пенсионной реформой мы работаем уже 10 месяцев… Есть проблема наполнения Пенсионного фонда, ее можно решить двумя путями: или уменьшить количество тех, кто получает пенсию, или увеличить количество тех, кто платит. В первом случае нужно повышать пенсионный возраст, чтобы было больше тех, кто платит, нужно их простимулировать, они должны увидеть преимущества этого", — заявил Рева в эфире телеканала NewsOne

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    "В Украине же 11 млн пенсионеров и 26 млн потенциальных налогоплательщиков. А платят только 10,5 млн. Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ", — добавил министр. 

    Рева подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет последним шагом после исчерпания всех возможностей решения проблемы Пенсионного фонда.

    В начале года вице-премьер Павел Розенко заявлял, что МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста.

    Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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