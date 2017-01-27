Пенсионерам Донбасса проиндексировали пенсии

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Размер минимальных ежемесячных выплат пенсионерам самопровозглашенной Донецкой народной республики увеличен до 2600 рублей (1220 гривен по местному курсу – Авт.), сообщила председатель пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова. По данным республиканских властей сегодня на территории Донбасса подконтрольной ДНР пенсии получают почти 680 тысяч пенсионеров – ежемесячно сумма выплат составляет порядка трёх миллиардов российских рублей.

"Главой ДНР Александром Захарченко был подписан указ №407 от 29 ноября 2016 года об увеличении пенсионных выплат на территории Республики, в котором предусмотрен минимальный размер выплат в размере 2600 российских рублей. Указом также предусмотрен перерасчет пенсий жителей, чьи выплаты не достигали указанной суммы. Он был произведен 24 января 2017 года. Эта сумма, 2600 рублей, соответствует потребительской корзине для нетрудоспособных граждан", – отметили в пенсионном фонде ДНР.

В то же время чиновники ДНР заявляют, что в текущем году намерены провести очередную индексацию пенсий, размер выплат может быть увеличен на пять процентов. При этом местные жители говорят, что уже четвёртый месяц получают обычные пенсии без надбавок. В октябре 2016 года пенсионная база ДНР якобы подверглась хакерской атаке, и выплаты пенсий начались с задержкой и без доплат. Тогда глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все надбавки пенсионеры получат до конца года, однако обещанных рублей свыше установленной ранее суммы люди так и не дождались.

"Три месяца прошло, но до сих не получаем с мужем надбавки по 400 рублей, а ведь говорили, что добавят. Обещали вроде в конце года выплатить, но на карточке только та сумма, что и раньше была. Конечно, спасибо Захарченко и за эти деньги, только на 3100 особо не проживёшь, сами поймите. Сейчас зима, отопительный сезон и мы только за отопление двухкомнатной квартиры отдаём около 700 рублей плюс свет, вода и газ. В итоге, больше одной тысячи рублей за коммунальные услуги уходит, потом на лекарства несколько тысяч. На оставшиеся деньги как-то крутимся, ещё и детям стараемся помочь по возможности. С голоду не умираем, но всё достаточно скромно, без излишеств", — говорит жительница Донецка, Елизавета Петровна.

"Нам старикам жаловаться нельзя. Пенсию, хоть и небольшую, но ДНР платит. Ежемесячно положена гуманитарная помощь, а там пакеты увесистые дают, недели на две с лихвой хватает. У некоторх бабушек балконы и кладовые забиты этими макаронами, мукой и сахаром. Да, есть проблемы в Донецке, хотя, как и везде они были и будут. Всё дорожает, цены на продукты кусаются, лекарства, тряпки там всякие, по хозяйству вещи часто не по карману. Но то же самое происходит и в Украине. Люди сводят концы с концами, и не знают, что будет завтра. Думают, где деньги брать, что кушать и на что дальше жить", — рассуждает житель Донецка, Владимир Михайлович.

"У меня сейчас пенсия чуть выше минимальной – 2800. На днях получила обычную пенсию, без надбавки. Три месяца жду, когда выплатят эти доплаты. Один раз дали в конце сентября 3200 и всё, больше той надбавки я не видела. Очень надеюсь, что будут хоть немного платить больше. Каждый рубль на счету и всё равно не хватает этих денег. За квартиру заплатила, осталось полторы тысячи. Делю на 30 дней, получается, по 50 рублей в день. Это очень мало, хватает только на самое основное. Очень выручает ахметовская гуманитарная помощь, слава богу, выдают её стабильно раз в месяц. Если бы не эти продуктовые наборы, не знаю, как бы я выжила", — рассказывает пенсионерка, Мария Андреевна.

Напомним, что выплаты пенсий в самопровозглашённой Донецкой народной республике стартовали с апреля 2015 года. Жители региона получают пенсии в отделениях центрального республиканского банка и отделениях почтовой связи. Исключение составляют пенсионеры, проживающие в Донецке – здесь граждане получают пенсии исключительно на банковские карты ЦРБ и пользуются услугами банкоматов, установленных во всех районах города.

В свою очередь власти Украины не стремятся снимать экономическую блокаду неподконтрольных территорий, которую Киев ввел еще в ноябре 2015 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти ДНР и ЛНР назвали такое решение актом о геноциде и разорении собственного народа. Более того, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов недавно в очередной раз подчеркнул, что выступает за более жесткую экономическую блокаду Луганской и Донецкой народных республик. По мнению Турчинова, такие действия позволят Киеву ускорить процесс освобождения неподконтрольных украинской власти территорий.