В промзоне Авдеевки обстрелы не прекращаются - спецкор

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке снова открыли огонь. Боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на информацию вице-премьера Геннадия Зубко. Всего за неделю в результате обстрелов в Авдеевке повреждены 114 частных дома, 22 квартиры, 4 частных гаража, а также претерпела разрушений железнодорожная станция. Об этом сообщил на своей странице Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Подробнее о ситуации в Авдеевке рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" корреспондент "КП" в Украине", который следит за ситуацией в регионе, Артем Маслаков.

"Условно спокойной можно назвать ситуацию сейчас в Авдеевке, потому что в общем-то в течении дня на территорию города боеприпасы какие-либо не прилетали и город живет своей жизнью. Здесь появилась вода, хотя действительно говорят, что ее запасов хватит на 3-4 дня. Здесь по-прежнему ждут возобновления электропитания, хотя опять же, мы знаем, что были обстреляны бригады ремонтников, которые с двух сторон пытались вновь, третий день подряд уже по достижении договоренности восстановить электроснабжение города, но, тем не менее, в общем-то город живет своей жизнью, он сохраняет те необходимые минимумы для работы всех инфраструктур, которые должны быть. Работают магазины достаточно спокойно в центре Авдеевки, естественно, в районе промзоны там, где расположен частный сектор ситуация более напряженная, там обстрелы не прекращаются, есть повреждения частных домостроений", — сообщил спецкор.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня.