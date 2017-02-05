Хроника 4 февраля: звонок Порошенко Трампу, штурм в Авдеевке

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу, 4 февраля, в МО Украины сообщили о несоблюдении «режима тишины» в Авдеевке, стали известны первые финалисты украинского отбора Евровидения-2017, суд Киева арестовал директора департамента НБУ, в Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Состоялся телефонный разговор Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов по ситуации в Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США. Трамп в ходе телефонного разговора с Порошенко заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине.

Обстановка в зоне АТО критическая, перемирие не соблюдается — МО

Ситуация в зоне проведения АТО продолжает оставаться сложной, заявил в субботу на брифинге в Киеве спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам, перемирие в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего ополченцы снова начали обстрелы.

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В Авдеевке за неделю повреждено 114 домов и 22 квартиры

За неделю обстрелами в Авдеевке было повреждено 114 частных домов, 22 квартиры в многоэтажных домах и 4 частных гаража, сообщил глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский. По его информации, в результате обстрелов также повреждена железнодорожная станция Авдеевки.

В ОБСЕ подтвердили гибель нескольких мирных жителей при обстрелах в Авдеевке и Донецке

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрелов в Авдеевке и Донецке. Об этом сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно многих мирных жителей в Авдеевке и в городе Донецке после обстрелов. Наблюдатели также видели ущерб жилым домам в подконтрольной украинским силам Авдеевке и районах Донецка, подконтрольных ДНР.

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В Авдеевке начался штурм позиций силовиков — штаб АТО

В субботу вечером начался штурм позиций силовиков в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. По данным украинских военных, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, ополченцы нарушили режим тишины.

Стали известны первые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

В Украине прошел первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!" и певица TAYANNA с песней I Love You.

При взрыве автомобиля в Луганске погиб начальник управления милиции ЛНР

Подорванный в субботу в Луганске автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции. Сообщается, что два находившихся в машине человека погибли.

Суд Киева арестовал директора департамента НБУ

В субботу Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору одного из департаментов НБУ, подозреваемому в получении взятки в размере 25 тыс. долларов. Задержанному и трем его сообщникам вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины "Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере государственным служащим".

В Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка

В Херсоне мужчина ранил ножом шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Хозяйка квартиры праздновала с гостями день рождения. Когда компания вышла на лестничную площадку покурить, из квартиры этажом ниже выбежал 47-летний сосед и набросился на присутствующих с ножом.

Скончался известный российский актер Георгий Тараторкин

В субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Об этом говорится в сообщении театра имени Моссовета. Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".