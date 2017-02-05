Жебривский: в Авдеевке зафиксировано 180 повреждений жилья

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрела Авдеевки Донецкой области задокументировано почти 180 повреждений жилого фонда, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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"Имеем обновленные данные относительно разрушений… По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений различной степени в частных домах и квартирах города. Из них – 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждены 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции "Авдеевка", — написал он.

По словам Жебривского, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, были единичные обстрелы на окраинах города.

Глава ОГА также отметил, что в квартирах есть газ и тепло, а вода подается по графику, больница и "Укртелеком" работают в штатном режиме.

Кроме того, по словам Жебривского, в городе работают машины, которые развозят продукты питания и теплые вещи.

По данным главы ОГА, за 7 дней – с 29 января по 4 февраля – из Авдеевки выехали 248 человек.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.