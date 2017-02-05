Политика на крови. Кому выгодно обострение в Донбассе – опрос экспертов

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Масштабное военное обострение в Донбассе привело к жестоким боям и множественным гибелям — как гражданского населения, так и воюющих с обеих сторон конфликта. Ни о каком режиме прекращения огня говорить не приходилось.

Военная эскалация фактически совпала с рядом важных политических событий — в частности, с первыми переговорами президентов США и РФ Трампа и Путина, визитом президента Порошенко в Берлин и его встречей с канцлером Германии Меркель.

Кому политически могло быть выгодно обострение в Донбассе? На этот вопрос на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответили эксперты.

"Порошенко набирает очки"

В Авдеевске, Донецке и Макеевке был настоящий кошмар: люди были в ужасе, не знали, на чью голову упадет мина, шла бесконечная канонада, рассказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Говоря о политических последствиях обстрелов, он отметил, что во многих комментариях изменились акценты – и в "ОБСЕ, и в некоторых европейских изданиях, и даже в выступлениях представителя США".

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"Интонация уже другая – все-таки, обе стороны несут ответственность", – сообщил политолог.

В то же время, по мнению Погребинского, президент Порошенко "скорее набирает очки, чем теряет – ему это выгодно".

"Он снова привлек внимание к украинскому кризису, "московскому агрессору". Это то, что ему сейчас нужно. Ясно, что это обострение влияет на позицию Трампа. На него там сумасшедшее давление. На него будет давить Маккейн, который уже требует дать Украине разного рода оружие, пишет письма Трампу. Он получает инициативу благодаря этому обострению", – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что обострение в Донбассе совсем не выгодно Москве, поскольку в Кремле будут пытаться договориться с Трампом.

"У меня складывается впечатление, что наши руководители считают, что чем острее будет и чем больше будет жертв, тем легче будет не допустить какого-то компромисса между Трампом и Путиным. Я и так думаю, что он (компромисс) — очень тяжелый. А эти усилия, которые очевидны для всех (не допустить переговоров), они вряд ли сыграют такую роль, на которую рассчитывает команда украинского президента", — сообщил Погребинский, добавив, что внешние силы заинтересованы в скорейшей реализации минских соглашений.

Жестокий, кровавый тест

Обострение в Донбассе, центром которого стала Авдеевка, отыгрывало несколько политтехнологических функций, уверен политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Первая: прежде всего, это обострение связано с переговорами между Путиным и Трампом. Обострение – искусственное, его цель – тестирование результатов этих переговоров, о чем стороны договорились, куда движется переговорная линия, кто, в конце концов, "сливает" или не "сливает". И за кулисами эскалации боевых действий сидят люди, которые анализируют реакции сторон. Прежде всего, Донецка и Луганска, Москвы, Киева, Европы. И на основании этих реакций пытаются понять, о чем все же говорили Путин с Трампом", – сообщил политолог.

Он добавил, что это "циничный, жестокий, кровавый тест", а его авторство Бортник списал на "условную партию войны, партию ястребов – людей, которые зарабатывают на войне, живут войной, давно уже используют войну как элемент социального управления".

Вторая мотивация этого теста проистекает из социального управления, уверен эксперт.

"Война давно стала инструментом политического управления, который позволяет власти получать неограниченные полномочия и снимать с себя любую ответственность. Эта война сегодня отыгрывает очень важную роль в отвлечении внимания общества от проблем тарифов, коррупции, бесчисленных политических поражений. Оффшы, тарифы, пленки – все отошло на второй план, потому что у нас гибнут люди. Потому что надвигается гуманитарная катастрофа – причем, не только в Адвеевке, но и в Макеевке, и в Донецке", – заявил политолог.

Третья же мотивацией может быть узко экономической, продолжил Бортник.

"Странно совпало: сначала блокировка железнодорожных путей в Луганской области, по которым поставлялся уголь на украинскую территорию. И этим занимался один экономический холдинг, одна экономическая группа. Затем – обстрел одного из ключевых предприятий этой группы – "Авдеевского коксохима", от которого зависит работа металлургов, в частности, ММК Ильича", – рассказал политолог, отметив, что, возможно, кроме войны внешнеполитической, мы видим еще войну внутриполитическую – за доходы и ресурсы.

"Партия войны" — по обе стороны фронта

Анализируя ситуацию в Донбассе, мы приходим к очень прискорбному выводу: обе стороны конфликта не заинтересованы в выполнении минских соглашений, убежден политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Даже в части самых примитивных – первых шагов. Причем это люди, которые несут всю полноту ответственности за происходящее. И эти люди, похоже, не заинтересованы. Об этом говорят наши западные партнеры, западная пресса, экспертное сообщество", – сказал политолог.

Его возмущает: почему-то кто-то – "и я уверен, что эти люди в Украине и на Донбассе – в меньшинстве" – считает, что их личные интересы должны стоять выше интересов простых людей.

"Вся социология, весь мониторинг, багаж личного общения говорят в пользу того, что люди чудовищно устали от войны, людям нужен мир. А довольно узкая группа, категория людей по обе стороны… Я бы сказал, что "партия войны" не делится – она находится с двух сторон линии разграничения, они не хотят заканчивать войну. Война для них – великолепный калькулятор, который умножает их личные амбиции, состояния, власть", — сообщил политэксперт.

А что самое страшное, продолжил он, и на Донбассе, и в Киеве "мы стали заложниками этих людей: когда мы заложники – мы мало можем повлиять на ситуацию, и приходится надеяться только на внешние факторы".

"Внутри Украины, например, ситуация зажата болтами, гайками по полной – аж резьба трещит. Оппонировать в этих вопросах украинской партии войны более чем сложно. На Донбассе ситуация – такая же, если не хуже. (…) Это очень плохое положение вещей, когда большинство хочет мира, а меньшинство – войны, но этому меньшинству крайне трудно противостоять", – заявил Павлив.

В таким условиях, по мнению Павлива, ключевое, определяющее значение для Украины приобретают именно внешние факторы — в частности, переговоры мировых лидеров.