Хроника 3 февраля: обстрелы и жертвы в Донбассе, увольнения из-за "минималки"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Донбассе — бои, Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с Петром Порошенко, актер Станислав Садальский заявил, что его не пустили в Украину. О главных событиях минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Донбасс: новые обстрелы, новые жертвы

Ополченцы с начала обострения ситуации в Донбассе 64 раза обстреляли подконтрольную силовикам Авдеевку, за это время погибли три человека, девять ранены, заявили в пятницу в управлении полиции Донецкой области.

В результате обстрелов в Донбассе за минувшие сутки (2 февраля) погибли трое военнослужащих и спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник. Также он заявил, что боестолкновения происходят почти по всей линии соприкосновения в Донбассе — "с лета прошлого года не наблюдалось такой интенсивности".

Позднее пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщила, что ополченцы нанесли артиллерийский удар по Кальмиускому району Мариуполя, в результате чего половина поселка Сартана осталась без электричества

Утром 3 февраля в пресс-центре военной операции заявили, что за прошедшие сутки в Донбассе погибли трое и ранены семеро военных.

ДНР: более 200 силовиков погибли с начала обострения в Донбассе

Силовики десять раз пытались прорвать позиции сил ополчения за пять дней, при этом более 200 военных погибли, около 450 были ранены, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Кроме этого, он заявил, что в результате боев на территории непризнанной республики с начала обострения ситуации более 20 человек погибли, 60 получили ранения.

Ночные обстрелы причинили Донецку значительный ущерб — местные власти

Власти Донецка разработали алгоритм реагирования в чрезвычайных ситуациях, ситуация находится под контролем, хотя ночные обстрелы причинили значительный ущерб, сообщил журналистам и.о. главы администрации города Алексей Кулемзин.

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Ранее министерство обороны ДНР и экстренные службы Донецка сообщали о мощных, массированных артиллерийских обстрелах города.

Нацбанк: более 600 тыс украинцев уволят из-за повышения "минималки"

Около 630 тысяч украинцев будут уволены в 2017 году в результате повышения минимальной зарплаты с начала года до 3,2 тысячи гривен, говорится в инфляционном отчете за январь Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте регулятора.

Украинские власти с начала 2017 года в два раза увеличили минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов).

В Луганске взорвался автомобиль

В субботу утром в Луганске взорвался автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.

Позднее стало известно, что при взрыве погиб начальник управления милиции ЛНР — полковник Олег Анащенко, которому принадлежал автомобиль, а также еще один человек.

Мэр Луцка Романюк умер в больнице

Мэр Луцка Николай Романюк скончался в госпитале, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в луцкой городской больнице. Причину смерти и диагноз в медицинском учреждении не раскрывают, так это конфиденциальная информация.

Ранее СМИ сообщали, что Романюк впал в кому и находится в реанимации. Луцк объявил двухдневный траур в связи со смертью мэра.

Трамп в выходные поговорит по телефону с Порошенко

Президент США Дональд Трамп в предстоящие выходные поговорит по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Актер Станислав Садальский заявил, что его не пустили в Украину

Российский актер Станислав Садальский, которого, по его же словам не пустили на выступление в Одессу, обижен и не собирается больше там выступать, несмотря на свои украинские корни.

Ранее актер написал на своей странице в Живом Журнале, что его — "украинца по матери" — не пустили в Украину. Садальский опубликовал копию обращения в СБУ ГО "Совет гражданской безопасности", в котором одной из причин отказа названа его записей в блоге, посвященная шествию "Бессмертного полка" в Киеве.

Лавров: обострение в Донбассе может свести на нет усилия "нормандской четверки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро заявил, что резкое обострение в Донбассе может свести на нет усилия лидеров "нормандской четверки", говорится в комментарии МИФ РФ по итогам разговора.

Лукашенко рассказал об отношениях с РФ и Украине

Белоруссия обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции.

Также он обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон и заявил, что введение пограничных зон между РФ и Белоруссией без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту, но в Минске не думают, что Москва на это пойдет.

Говоря о ситуации в Украине, Лукашенко отметил, что ответственность за конфликт всегда лежит на президенте той страны, на территории которой он происходит. По его словам, "как бы ситуация ни складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны». Белорусский лидер призвал сделать все, чтобы прекратить этот конфликт.

Порошенко предложили лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины

На сайте главы государства Петра Порошенко появилась петиция с инициативой лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины.

Инициаторами петиции, как указано в документе, выступают инвалиды АТО. На сайте уточняется, что Лобода неоднократно выступала в РФ и была участницей различных шоу.