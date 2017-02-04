"Один снаряд заставляет начать жизнь с нуля". Как выживают в Донбассе

РИА Новости Украина

В конце прошлой недели ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Наиболее массированным обстрелам подвергаются Макеевка, Ясиноватая и Донецк. Огонь по ним ведется из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Только в четверг по жилым кварталам Донецка, по данным минобороны ДНР, было выпущено около 200 снарядов РСЗО "Град" и «Ураган".

Обстрелы, подвалы, неопределенность

Небольшая комната в общежитии, две двухэтажные кровати, стол, сумки с вещами и детские игрушки. Здесь уже несколько дней живет семья Архипкиных с четырьмя детьми. Сюда они переехали из своей четырехкомнатной квартиры в Киевском районе Донецка из-за непрекращающихся обстрелов.

"С каждым днем снаряды все ближе и ближе к нашему дому прилетали. Мы выходили в коридорчик с детками и там сидели. С понедельника начало валиться у нас на районе, совсем рядом. Мы перебрались в подвал", — рассказывает глава семейства Ефим.

"Эта комната в подвале — размером примерно метр на два. И мы там сидели, своим дыханием и свечами согревались. На улице — минус 20, в подвале — градусов пять. Ни света, ни воды, ни канализации", — добавляет его жена Юлия.

После двух дней, проведенных в холодном подвале с детьми под несмолкающие звуки разрывов, Архипкины перебрались сюда — в общежитие. Семья из шести человек сейчас вынуждена ютиться в комнате площадью 10 квадратных метров. Она для них и спальня, и детская. Душ, кухня туалет — общие на этаже. Снять отдельное жилье у многодетной семьи сейчас нет возможности.

"С нашей квартирой пока нормально, окна только выбило взрывной волной. Но это нестрашно, починим, главное вернуться", — говорит Юлия.

"В 2014 году у нас прилетел "Град" под окно, и балкон просто снесло. Когда началось перемирие, отремонтировали. Все заменили и жили, строили планы. Что дальше — не знаю, будем смотреть, день прожили, выжили — вот такие наши планы. Будем смотреть, но дети домой хотят. Там у них свои комнаты, компьютер, все оборудованное", — добавляет Ефим.

Число внутренних переселенцев растет

Число семей, которых непрекращающиеся обстрелы вынудили покинуть свой дом, за неделю активных боевых действий уже только по Донецку насчитывается около сотни. С каждым прилетевшим в жилой квартал или дом снарядом их становится все больше. Общежития и пункты временного размещения пополняются новыми постояльцами ежедневно. Такого потока внутренних переселенцев не было с 2014 года.

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На официальных сайтах некоторых городских администраций снова появились обращения к жителям с просьбой дать временный приют людям из обстреливаемых районов. В интернете все больше объявлений "Семья снимет комнату или квартиру в центре. Недорого».

"За эти дни число тех, кто ищет недорогое жилье поближе к центру, где нет обстрелов, увеличилось раз в 10. Просят жилье стоимостью до 5 тысяч рублей в месяц, но таких предложений практически нет", — рассказывает риэлтор Максим.

Эвакуация жителей, желающих покинуть обстреливаемые районы, продолжается. Сотрудники МЧС на бронетранспортерах вывозят людей из-под обстрелов. Небольшая сумка с документами и теплыми вещами — все, что могут взять с собой люди, эвакуируемые на бронемашинах. Больше в узкое пространство пассажирского отсека не поместится. Некоторые жители выезжают сами в периоды относительного затишья.

Один выстрел может заставить начинать с нуля

После подписания в феврале 2015 года представителями Донецка, Луганска и Киева комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе наступило шаткое, но перемирие с периодическими обстрелами прифронтовых районов. Выехавшие с началом боевых действий жители начали возвращаться домой. По данным местных властей, в Донецке, например, численность населения практически вернулась на довоенный уровень и насчитывала около 800 тысяч человек.

В городах и районах республики была принята программа восстановления жилых домов. За последние два года, по данным министерства строительства и ЖКХ, было восстановлено около тысячи многоквартирных домов, построены новые частные дома, взамен полностью разрушенным. Даже в поселках, расположенных вблизи Донецкого аэропорта, где продолжались боевые действия, проложили новый газопровод и линии электропередачи. Многие успели отремонтировать поврежденные при обстрелах в 2014-м квартиры. Даже в районах, которые снова оказались под обстрелом, в многоэтажках установили новые металлопластиковые окна вместо выбитых при обстрелах.

"У нас после одного из обстрелов в начале 2015-го крышу пробило снарядом, спальню повредило, осколками все посекло. Долго не решались делать ремонт — вдруг опять обстрелы. Решились, в долги влезли, восстановили все, а тут снова и с новой силой", — рассказывает жительница Киевского района Донецка Ирина.

Трехэтажка, в которой живет Ирина, — один из домов, которые приняли на себя удар реактивных систем залпового огня в ночь на пятницу. В дом влетел снаряд "Града". Он пробил крышу, снес несущую стену между лестничной клеткой и квартирой Ирины и разорвался этажом ниже, повредив лестничный марш.

"Я на диване лежала, слышала, что "ГРАД" летит, но не думала, что к нам. На меня кирпичи и шлакоблоки посыпалась, несущую стену снесло. Вот, дыра в подъезд какая — показывает женщина последствия артобстрела. Чудом жива осталась. Но что с квартирой теперь? За что все это восстанавливать?", — говорит хозяйка квартиры.

Сейчас женщина с мужем ищет временное пристанище. Параллельно планирует восстанавливать свою квартиру.

"У нас другого жилья нет. Будем ремонтировать. Главное, чтобы обстрелы прекратились, уже сил нет, руки опускаются", — добавляет женщина.

"Война — она действительно проклятая"

"Обстрелы начались внезапно. Просто начало ложиться вокруг, в минуту 8-10 снарядов, даже в 14-м так не было", — вспоминает Светлана Дмитриева.

После очередного обстрела женщина с сыном и мужем остались без крыши над головой. Их жилье уцелело во время активных боевых действий в 2014 и начале 2015 года. Очередное обострение лишило их не только надежды на мир, но и квартиры.

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"Мы не жили в своем жилье с сентября 14 года до лета 15-го, когда были сильные обстрелы. У нас сын — инвалид первой группы, он аутист. Было тяжело объяснить ему, почему это происходит и за что. Когда прекратились массированные обстрелы, мы вернулись и жили до тех пор, пока было хорошо. А обстрелы начались снова", — говорит Светлана.

Сама семья осталась цела только благодаря сыну.

"Он нам несколько часов подряд говорил, что сейчас полетят стекла, нужно уходить. Мы послушались и спустились в подвал. Но послушались, когда стекла полетели. Минут через пять влетел снаряд. И все, в комнате — месиво. Но мы живы, и это самое главное для нас сейчас", — рассказывает женщина, сдерживая слезы.

По словам ее мужа, снаряд влетел в квартиру и разорвался как раз там, где обычно они прятались во время обстрелов. Именно это место в доме считали самым безопасным.

"Если бы не ушли, убило бы всех. Думали, что с этой стороны никогда снаряды не летают, обычно с противоположной комнаты залетали. Подальше от комнат, у двери обычно стояли. Вот как раз вся дверь у нас в осколках", — добавляет глава семейства.

Идти семье теперь некуда. Своя квартира разрушена, родительский дом уничтожен обстрелами еще в начале боевых действий в Донбассе. Из вещей у них только то, в чем были в момент обстрела, документы и телефоны.

"Документы я с 14 года привыкла носить на шее. Ничего, поживем. Вот они мы — и все, больше ничего нет. Мы не жалуемся. Просто война — она действительно проклятая, она ломает очень много", — говорит Светлана.

Те, кто остался без крыши над головой, того, что наживалось всю жизнь, еще не успели прийти в себя. О том, что будет дальше и где жить, стараются не думать. Ждут только прекращения боевых действий. Они на себе убедились, что любые планы может нарушить война, один снаряд или мина могут заставить начинать жизнь с нуля в 30, 50 и даже 70 лет.

"Все будет хорошо, - успокаивает Светлана. — Все будет хорошо. Поживем еще".