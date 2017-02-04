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    Донецк и область: итоги дня пятницы

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (566)

    (обновлено: )11601
    Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.
    Последствия обстрелов Авдеевки
    Facebook Вячеслава Аброськина

    РИА Новости Украина

    День пятницы в самопровозглашенной Донецкой народной республике прошел относительно спокойно благодаря договоренности сторон конфликта в Донбассе о режиме тишины в районе Авдеевки, но на отдельных участках линии фронта обстрелы продолжались.

    Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Alexey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка

    С момента возобновления активных боевых действий в Донбассе массированным обстрелам подвергаются большинство районов Донецка, жилые массивы Макеевки, Ясиноватой и населенные пункты на юге ДНР. По данным министерства обороны ДНР, только за минувшую неделю в результате артиллерийских обстрелов 20 человек погибли, 60 получили ранения.

    В ходе боев в районе города Авдеевка, в нескольких километрах к северу от Донецка были повреждены линии электропередачи, в результате чего жители города остались без воды, тепла и света. Для улучшения гуманитарной ситуации стороны договорились о временном прекращении огня на этом участке.

    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri
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    Как сообщило украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий, режим тишины в районе подконтрольной украинским силовикам Авдеевки объявлен до 17.00.

    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский в пятницу утром заявил, что Совместный центр контроля и координации (СЦКК) дал гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле подконтрольной украинским силовикам Авдеевки, ремонтные бригады готовятся к выезду для восстановительных работ. Однако о времени, на которое объявлен режим тишины, не сообщалось. Ремонтники до сих пор не приступили к работе.

    REUTERS Gleb Garanich
    Авдеевка

    "В СЦКК сообщили о гарантиях соблюдения "окна тишины" с 08.00 до 17.00 часов 3 февраля для проведения восстановительных работ", — говорится в сообщении.

    Несмотря на договоренности, оборонное ведомство ДНР заявляет о том, что силовики открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии по окрестностям Ясиноватой, которая граничит с Авдеевкой.

    "Сегодня в районе 16.00 часов с позиций ВСУ (вооруженные силы Украины – Ред.) в район города Ясиноватая отработал "Град" и артиллерия калибром 152 миллиметра", — сказал представитель министерства обороны ДНР.

    Но обстрелы жилых массивов приостановились. Коммунальные службы занимаются ремонтом поврежденных в результате обстрелов коммуникаций.

    Последствия ночного обстрела в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Неспокойная ситуация сохраняется также и на юге самопровозглашенной республики. Обстрелам со стороны силовиков подвергались минимум два района.

    "Только что начался обстрел Ленинского и Саханки. Ночью тоже были обстрелы в Ленинском, повреждено три дома. По предварительным данным, пострадавших нет… В результате обстрела населенного пункта Ленинское пострадала женщина, у нее контузия", — сообщили РИА Новости утром в пятницу в администрации Новоазовского района.

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    Как отметили в администрации Тельмановского района, "повреждены два дома, поврежден был газопровод".

    "Огонь велся, предположительно, из артиллерии. Перебили линии электропередачи, без света сейчас три села — Первомайское, Красный октябрь и Новомарьинка. Это около 300 домов. Есть попадание в хозпостройки", — сказали в ведомстве.

    На данный момент на северных и западных окраинах Донецка ситуация спокойная. Коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме.

    В Минобороны Украины ранее заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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