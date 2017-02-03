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    В мире

    В Европарламенте 6 февраля рассмотрят обострение ситуации в Авдеевке

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (558)

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    С украинской стороны в заседании ЕП примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Европейский парламент в понедельник, 6 февраля, рассмотрит вопрос обострения ситуации вокруг Авдеевки на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны, сообщает УНИАН.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
    Жизнь в Авдеевке: танки под окнами жилых домов

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    Соответствующая информация была распространена в пятницу постоянным представительством Украины при ЕС.

    С украинской стороны в заседании примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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