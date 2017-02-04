Донецк под огнем. Россия обвинила Киев в нарушении Женевской конвенции

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Напряженность в Донбассе растет. В пятницу в МО Украины заявили, что боестолкновения происходят почти по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Подконтрольная Киеву Авдеевка остается без воды и тепла, происходит частичная эвакуация жителей – пока добровольная. По данным Нацполиции, с начала обострения (т.е. с прошлой пятницы) в результате обстрелов три человека погибли, девять ранены.

В то же время власти непризнанной ДНР сообщают: украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 3481 снаряд, под обстрелом оказались 28 населенных пунктов.

"Более всего от обстрелов пострадали Донецк, Макеевка и Ясиноватая, горловский поселок Зайцево, села Ленинское, Саханка, Коминтерново Новоазовского района и Тельмановский район. Повреждено как минимум 45 домостроений", - передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики.

По информации командования, за неделю в ДНР погибли шест мирных жителей, еще 34 ранены.

В ночь на пятницу, 3 февраля, ВСУ нанесли массированный удар по Калининскому району Донецка. В результате ночного обстрела два человека погибли, 13 ранены. Пострадали пять школ и два детских сада. Масштабные разрушения у автостанции "Мотель", взрывная волна достигла ботанического сада Донецка.

Сотрудники ОБСЕ покинули город, местные жители сняли на видео момент отъезда и выложили в сеть.

В группе "Типичный Донецк" сообщают о попадании по вещевому рынку на ЖД и магазину "Дончанка". Кроме того, от обстрела из "Града" пострадало здание Киевской администрации Донецка.

В группе публикуют снимки последствий обстрелов и публикуют пошаговую инструкцию — как правильно наложить жгут и остановить кровотечение…

В комментариях некоторые пользователи (по всей видимости, с украинской стороны) советуют также публиковать и снимки разрушений в подконтрольной силовикам Авдеевке. Впрочем, отметим, что фотографии разрушений в Авдеевке в ленте группы присутствуют.

Подробный (и без эмоций) разбор, кто, куда и как стреляет в Донбассе, дал в своем блоге донецкий журналист Денис Селезнев, доказывая: разница в работе артиллерии Киева и ДНР все-таки есть.

Тем временем в Донецке коммунальные власти ликвидируют последствия ночных артналетов.

Резко на события последней ночи отреагировали в Москве.

"Этому варварскому налету нет никакого оправдания", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали…

AP Photo/Alexander Ermochenko Донецк

Киев пока отмалчивается. Ранее президент Петр Порошенко провел экстренное совещание с силовиками по ситуации в районе Авдеевки, обвинив во всем "боевиков российских" и призвав не отменять санкции против РФ. По его словам, он "задействовал все международные инструменты" для того, чтобы обеспечить режим прекращения огня.