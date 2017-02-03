Послы стран ЕС поддержали реинтеграцию неподконтрольных районов Донбасса

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Представительство Евросоюза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана реинтеграции неподконтрольных властям районов Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба представительства Евросоюза в стране.

Правительство Украины в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в украинском учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш представил разработанный план послам и представителям 13 посольств, координаторам системы ООН.

"Заявление представительства ЕС в Украине и посольств стран-членов ЕС в Киеве в поддержку плана мероприятий по отдельным районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении представительства.

Послы стран ЕС отметили сосредоточенность Украины на обеспечении свободы передвижения вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, контактов между людьми, доступа к социальным услугам, в том числе образования. Согласно сообщению, европейские послы ожидают от украинского правительства следующие меры, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях.

В представительстве отметили, что для имплементации плана стоит выделить необходимые административные и финансовые ресурсы из государственного бюджета, ЕС в свою очередь готов оказать поддержку при необходимости.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.