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    Политика

    Главы МИД ЕС одобрили план реинтеграции Донбасса

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    Представитель Франции в комитете ЕС по политике и безопасности Николя Сюран сообщил, что министры "единогласно поддержали усилия Франции и Германии в "нормандском формате" и имплементацию минских договоренностей".
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. План властей Украины по реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса одобрен на уровне глав МИД стран-членов ЕС, сообщил представитель Франции в комитете ЕС по политике и безопасности Николя Сюран.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    "На Совете по иностранным делам выражена поддержка реформам в Украине, в частности, плану действий правительства Украины по Донбассу", — написал Сюран в Twitter.

    Он также сообщил, что министры "единогласно поддержали усилия Франции и Германии в "нормандском формате" и имплементацию минских (договоренностей)".

    Ранее представительство Евросоюза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана реинтеграции неподконтрольных властям районов Донбасса.

    Правительство Украины в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной территории, о дистанционном образовании в учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш представил разработанный план послам и представителям 13 посольств, координаторам системы ООН.

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