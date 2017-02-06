Главы МИД ЕС одобрили план реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. План властей Украины по реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса одобрен на уровне глав МИД стран-членов ЕС, сообщил представитель Франции в комитете ЕС по политике и безопасности Николя Сюран.

"На Совете по иностранным делам выражена поддержка реформам в Украине, в частности, плану действий правительства Украины по Донбассу", — написал Сюран в Twitter.

Он также сообщил, что министры "единогласно поддержали усилия Франции и Германии в "нормандском формате" и имплементацию минских (договоренностей)".

Ранее представительство Евросоюза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана реинтеграции неподконтрольных властям районов Донбасса.

Правительство Украины в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной территории, о дистанционном образовании в учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш представил разработанный план послам и представителям 13 посольств, координаторам системы ООН.