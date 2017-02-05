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    В ООН обеспокоены прекращением соцвыплат переселенцам и жителям Донбасса

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    Как заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.
    Флаг ООН
    un.org

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Организации Объединенных Наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пенсионерам Донбасса проиндексировали пенсии

    По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере, сообщает ZN.UA.

    "Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПЛ", — подчеркнул представитель ООН в интервью.

    Уокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.

    Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, имеют право получать пенсии, назначенные руководством страны, однако власти пока не могут согласовать механизм их выплат.

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