В ООН обеспокоены прекращением соцвыплат переселенцам и жителям Донбасса

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Организации Объединенных Наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере, сообщает ZN.UA.

"Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПЛ", — подчеркнул представитель ООН в интервью.

Уокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, имеют право получать пенсии, назначенные руководством страны, однако власти пока не могут согласовать механизм их выплат.