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    Политика

    Контактная группа по Донбассу 15 февраля обсудит разведение войск - Марчук

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (623)

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    По словам Евгения Марчука, обсуждение других проблем на переговорах в Минске "застопорилось из-за обострения в Авдеевке". Он подчеркнул, что без прекращения огня невозможно обсуждать прочие пункты минских договоренностей.
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на следующем заседании 15 февраля намерена обсудить вопросы прекращения огня и разведения войск, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

    Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер заявила, что следующая встреча контактной группы по Украине состоится в Минске 15 февраля.

    Сайдик, брифинг
    112 Украина/youtube
    Сайдик: участники контактной группы призвали немедленно прекратить огонь

    "Следующий раунд переговоров у нас 15 февраля. Повестка прежняя — прекращение огня, разведение вооружений и попытка разведения войск хотя бы на километровых участках", — сказал Марчук в интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

    По его словам, обсуждение других проблем "застопорилось из-за обострения в Авдеевке". Марчук подчеркнул, что без прекращения огня невозможно обсуждать прочие пункты минских договоренностей.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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