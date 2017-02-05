Оливер Стоун: обострение ситуации в Донбассе произошло ради помощи Трампа

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Киев устроил очередное обострение в Донбассе, чтобы заручиться поддержкой нового президента США Дональда Трампа, считает американский кинорежиссер Оливер Стоун.

"Это отвратительно, что происходит, и не случайно. Трамп выиграл (выборы президента США — ред.), и правительству в Киеве нужно, чтобы он продолжал им помогать. Отсюда и осложнение обстановки в Донбассе", — сказал Стоун в эфире Первого канала.

По его словам, Киев пытается обвинить в случившемся Россию, и в этих условиях Трампу надо рассекретить всю имеющуюся у Вашингтона информацию по Украине, а заодно и по Сирии, чтобы в Соединенных Штатах узнали правду о происходящем в этих странах.

"В нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. Да и по Сирии тоже, но в первую очередь — по Украине", — считает Стоун.

В 2016 году Стоун выступил продюсером и принял активное участие в фильме "Украина в огне", где взял интервью у президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.